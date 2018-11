La Glorieta

Restricciones. Desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro (el 1 de noviembre), en el Palacio Municipal de Culiacán se han restringido los espacios para que los reporteros hagan su cobertura periodística con libertad, como siempre lo habían garantizado las anteriores autoridades municipales. El salón de cabildo se ha convertido en un espacio donde no aceptan libremente el acceso a la prensa; y hay que recordar que en la primera sesión de cabildo el coordinador de Comunicación Social, Vladimir Oviedo, mandó a sacar a los reporteros. Ayer continuaron estas malas prácticas durante el desfile revolucionario; ya que los reporteros se tuvieron que quedar en el pasillo, afuera del salón, y solo permitieron el acceso de dos en dos y durante cinco minutos, esto por instrucciones del mismo presidente municipal y que fue notificado por la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento, según lo hicieron saber por medio de un oficio que fue enviado por ellos mismos a través de WhatsApp, que fue por protocolo de seguridad y para mantener el orden. Estrada Ferreiro fue cuestionado por estas prácticas restrictivas para el libre ejercicio periodístico, pero se justificó que no fue decisión de él, sino del Gobierno del Estado, pero fue alguien de su mismo equipo de trabajo quien nos confirmó que la orden fue dada por el mismo Jesús Estrada. Esta no es la primera vez que los reporteros sufren este tipo de restricciones en el Palacio Municipal, y es la primera ocasión que acude el gobernador en esta administración.

Sesión exprés. Por primera ocasión en lo que va de esta legislatura (51 días), la sesión ordinaria de ayer duró menos de una hora debido a que no hubo asuntos generales, ya que, por conmemorarse el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se acordó únicamente desahogar asuntos prioritarios en el orden del día, donde se presentaron iniciativas, se dispensaron segundas lecturas de otras y se aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, propuesto por la Junta de Coordinación Política, de rechazo y condena total del asesinato de un niño en el municipio de Escuinapa. Durante la sesión, dos grupos de ciudadanos acudieron para solicitar el apoyo de los diputados, y fueron atendidos al final por los legisladores.

Navolato. La reunión de morenistas y priistas del municipio de Navolato del pasado domingo, y que ayer dimos cuenta en esta columna, sigue levantando muchas olas entre los tricolores, que están muy molestos con el exdiputado Víctor Godoy Angulo, que antes de acudir a esta reunión en la que estuvieron el alcalde navolatense, Eliazar Gutiérrez Angulo, y el diputado federal Fernando García Hernández, estuvo en la asamblea del Consejo Municipal del PRI, donde ratificaron a la fórmula de Jesús Valdés y Cinthia Valenzuela para la dirigencia estatal, y ahí se hizo el compromiso de trabajar para recuperar el municipio, donde perdieron todas las posiciones electorales por el tsunami de Morena, y de inmediato se reúne con ellos. Los otros priistas que estuvieron presentes fueron el diputado federal Alfredo Villegas Arreola y el exalcalde Miguel Calderón Quevedo. Este tema seguirá dando mucho de qué hablar entre los priistas que quedaron sin espacios en el Ayuntamiento.

Diálogo. Por espacio de cuatro horas, más de 3 mil personas vinculadas al sector educativo participaron en el último Foro de Consulta Estatal Participativa, enfocado en la educación. En este evento se tenía programada la asistencia del próximo secretario de Educación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán; quien envió en su representación a Juan Pablo Arroyo Ortiz, futuro subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, quien se mostró confiado en que las más de 71 mil participaciones que tuvieron en todo el país se podrán traducir en mejores políticas para el sector educativo. Gran parte de las propuestas a nivel nacional han sido enfocadas en la eliminación de la reforma educativa; pero en la entidad, la prioridad fue mejores condiciones en los planteles educativos, mayor financiamiento para instituciones de educación media superior y superior, y programas de estudios más actualizados.