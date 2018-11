La Glorieta

Panismo. Tras la elección de Marko Cortés Mendoza como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el instituto político ha sufrido una serie de movimientos al interior y la renuncia de muchos de sus militantes a nivel nacional, encabezados por el expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y personajes afines a él. Pero en Sinaloa la situación es diferente porque, aunque hay militantes que están en contra de la nueva dirigencia nacional, se niegan a renunciar y consideran que todavía hay militantes valiosos que pueden sacar adelante al partido, como son los casos de Rafael Morgan y Catalina Frank. Lo que sorprende es la postura que ha asumido Francisco Solano, exdirigente en Sinaloa y exdiputado local, quien ya no quiere saber nada del PAN y ha decidido retirarse de la actividad partidista. Hay que recordar que él, Rafael Morgan, y Humberto Rice formaron parte del equipo de campaña de Margarita Zavala, pero no renunciaron. El caso más extremo fue Roberto Cruz Castro, quien dejó el partido y ahora se ha sumado a Morena, aunque oficialmente no es militante, se ha reunido con la presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky, y con los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro; y hay muchos rumores que lo colocan como el dirigente de Morena en Sinaloa, aunque hasta hoy no hay nada confirmado, ni oficial. En el estado se viene la renovación de la dirigencia estatal, donde se espera que haya mucho mayor desgaste y más rupturas, porque está muy controlado por el grupo de Adolfo Rojo y Jorge Villalobos.

Sol Azteca. Donde también están en etapa de renovación es en el Partido de la Revolución Democrática, que obtuvo su peor resultado electoral en la historia, y tras la elección del 1 de julio tuvo otro éxodo de militantes que se sumaron al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Lo que queda del PRD se prepara para elegir a la nueva dirigencia nacional, en el mes de abril próximo año, y cuyo método sería con urnas electrónicas, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, y para entonces tendrán un nuevo padrón de militantes, que será depurado para obtener la cantidad real de perredistas con los que podrán trabajar para recuperar el terreno perdido del PRD en los últimos años. Actualmente el partido tiene registrados alrededor de 7 millones de militantes en el país, y la cifra va para abajo.

Descuido. Con el cambio de administración municipal en Culiacán, con la llegada de Jesús Estrada Ferreiro al Ayuntamiento, se han descuidado los servicios públicos en todas sus áreas, principalmente en Parques y Jardines, que ha desatendido desde hace varias semanas los camellones y muchos parques de la ciudad, que casi no pueden ser utilizados por la población porque están enmontados; y además muchos camellones con maleza crecida, que obstruye la visibilidad para dar vuelta. En los últimos 20 días se observa un relajamiento en los servicios públicos y el acumulamiento de bolsas con basura se ha vuelto parte de rostro urbano de Culiacán, en medio de la cuarta transformación de la vida pública en la capital sinaloense.

Basura. El mismo Estrada Ferreiro ha reconocido que hay problemas porque muchos de los camiones recolectores están descompuestos, y al menos 14 colonias se han visto afectadas. Al inicio de la administración de Jesús Valdés se rentaron unidades por un periodo de dos años, la mayoría de los vehículos no son propiedad del Ayuntamiento. El plazo de renta vence este domingo entrante, y el primer edil todavía no decide si renueva o no el contrato con esa empresa, porque tiene que pagar una cantidad para hacerlo, y ya analiza otras opciones, aunque el tiempo se le acaba y el problema en el servicio de recolección podría empeorar la próxima semana.

Municipalización. Después de muchos años de lucha, la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos podría ser una realidad, porque esas iniciativas serán prioridad del grupo parlamentario de Morena y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que preside Horacio Lora Olivas. Hace dos legislaturas se hizo una consulta entre los habitantes y un estudio donde se determinó la inviabilidad; y en sesión ordinaria 23 diputados votaron en contra y 15 a favor de convertir a Eldorado en el municipio 19.