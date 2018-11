La Glorieta

Inexperiencia. Sesión tras sesión, los diputados locales evidencian su inexperiencia, falta de preparación y desconocimiento de la ley orgánica, reglamentos internos y acuerdos que ellos mismos aprueban en el pleno del Congreso del Estado. En la sesión de ayer se vivió uno de los momentos más bochornosos en lo que va de los 53 días de esta legislatura, protagonizados por los legisladores de Morena; y todo porque Francisca Abelló Jordá, electa por los ciudadanos del Distrito 12 de Culiacán, solicitó participar en asuntos generales con un posicionamiento sobre el 96 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pero no lo inscribió previo a la sesión, antes de que se elaborara el orden del día, en un desconocimiento total del marco normativo del Congreso, y lo peor es que se molestó porque el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, le explicó que no se podía, pero recibió el apoyo de otros legisladores, como Karla Montero Alatorre, del PAS, representante del Distrito 14, quien pidió que le “dieran chance” de participar; y también se sumó la morenista María Victoria Sánchez Peña, electora en el Distrito 15, quien en tono molesto dijo que “las leyes están para violarse”, para que permitieran la participación de Abelló Jordá. En este debate intervino la priista Gloria Himelda Félix Niebla, que se opuso y les recordó que había un acuerdo de la Jucopo y que ellos mismos habían aprobado, y que no es posible que a la semana se rompan los acuerdos. La discusión concluyó cuando la legisladora de Morena Flor Emilia Guerra Mena les dijo a sus compañeras que respetaran las leyes, reglamentos y acuerdos, y ya se ha sentado un precedente al negar la participación de otro legislador. No es posible que en el Poder Legislativo se den este tipo de debates, y sobre todo que haya diputadas que inciten a violar las leyes, cuando ellos están para respetarlas.

“Aviadores”. Llegó el pago de la primera quincena, y en el ayuntamiento de Navolato hay trabajadores en la nómina que no se han presentado a recoger los cheques, por lo que se presume que se tratan de “aviadores”. De acuerdo con el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, en las primeras revisiones que se han hecho en la nómina detectaron que hay síndicos municipales que tienen hasta cuatro secretarias y hasta chofer, cuando en el gobierno de Navolato no hay recursos suficientes, y menos para este tipo de gastos. Hasta el momento, el cambio de administración se ha desarrollado en tranquilidad, no ha habido despidos, pero sí se han revisado los perfiles del personal de confianza y eventuales, que podrían continuar en el Ayuntamiento para aprovechar su experiencia y evitar que sean liquidados. El presidente adelantó que serán dados de baja 150 personas, encabezados por los “aviadores”.

Protestas. Han pasado dos meses desde el impacto de la depresión tropical 19-E, que dejó a vecinos afectados por las inundaciones; que ante la desesperación por la falta de apoyos para recuperar los bienes que perdieron, ayer se hicieron presentes en el Congreso del Estado para exigir que el Gobierno del Estado cumpla con la ayuda económica que les prometieron. Los damnificados habitan en los fraccionamientos Villas del Pedregal, Agustina Ramírez y Villa Fontana, y expresaron que trabajadores del Ayuntamiento acudieron a sus hogares para levantar un censo de las afectaciones, con el cual supuestamente iban a cuantificar la cantidad de recursos a gestionar, en apoyo a las cosas materiales que perdieron. Ante la demora de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el Ejecutivo Estatal aplicará más recursos estatales, adicionales a los 30 millones que ya se han destinado desde la emergencia.

Aceptación. La designación del nuevo secretario de Agricultura y Ganadería del Estado ha sido bien aceptada por el sector agrícola, porque confían en que Manuel Tarriba hará buen trabajo, porque le entiende al campo. El legislador de Morena Ocadio García Espinoza reconoció que Tarriba es un nombre que nació y creció en el campo, y espera que el gobernador cumpla con el trabajo a favor del sector agrícola.