La Glorieta

Violencia sobre ruedas. En pocas horas, un conductor de transporte urbano fue lesionado a balazos y otro fue asesinado, lo que debe alertar a las autoridades para que volteen a ver a este sector. Ser chofer de un camión urbano en Sinaloa es una responsabilidad de alto riesgo porque constantemente son víctimas de insultos por parte de los pasajeros, sufren asaltos y en los más graves de los casos son asesinados. La mayoría de los delitos cometidos contra los trabajadores del transporte público queda en la impunidad y en el olvido social. En la actualidad, muchos conductores no denuncian los asaltos porque eso implica perder mucho tiempo en los Ministerios Públicos, también por el temor a las represalias de los delincuentes, que los tienen ubicados por la ruta y el número del camión. Ojalá que tanto los concesionarios como las autoridades le inviertan al transporte público y protejan más a los choferes y a los usuarios instalando botones de pánico y cámaras de seguridad.

No necesita puesto público para ayudar. Cuando fue regidor, Alejo Valenzuela visitó y convivió con una gran cantidad de familias de escasos recursos y conoció de viva voz sus carencias. Ahora que ya no desempeña ningún cargó, está regresando a visitar a esas familias vulnerables para llevarles apoyos de despensas y enseres domésticos. Para seguir realizando esta noble labor ya conformó la asociación Mi Pasión es Servir, a la cual pueden sumarse todas aquellas personas que tengan su mismo objetivo: darle la mano al más necesitado. Él es de los que piensa que no se debe tener ninguna aspiración política, estar en los reflectores o bien desempeñar un cargo para solidarizarse con quienes más lo necesitan. Ojalá que así como él pensaran muchos que están en la política y que cuando ya no desempeñen puestos públicos se dediquen a mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses que más lo necesitan.

Un gran problema por cambiar. Jefes de diversos departamentos del Ayuntamiento han denunciado que han tenido problemas con algunos trabajadores sindicalizados porque los mismos no quieren ni acatar las normas. Esto, aseguró, les está complicando la realización de algunas actividades, aunque confían en que el líder sindical David Alarid los hará entrar en razón. Mientras hay trabajadores sindicalizados que no quieren trabajar, hay eventuales y de confianza que le echan muchas ganas, pero no pueden darles certeza laboral por el exceso de personal que hay en la comuna. Para el bienestar de la población es mejor que se lleguen a acuerdos entre los jefes de departamento y los trabajadores porque de esta manera saldrá ganando la población. Los sindicalizados deberán estar conscientes de que en la actualidad las plazas ya no están seguras y que pueden ser despedidos si no están cumpliendo con sus funciones, aunque hay quienes se confían en que no les harán nada porque no hay dinero para sus liquidaciones. Tampoco hay que generalizar porque hay mucho sindicalizado que le pone todo su empeño al trabajo.

Buenas noticias. De nueva cuenta se realizará en esta ciudad capital el aguachile más grande del mundo, evento que pone a Culiacán y al estado en la mira a nivel nacional e internacional, pero en buenas noticias. Eventos como este logran por unos días borrar la imagen de delitos y delincuencia que tanto ha afectado al estado. El aguachile une no solo a estudiantes de chef, sino a escuelas, universidades y familias que acuden a disfrutar de este rico platillo. Ojalá que se hicieran más eventos de este tipo porque muestran el verdadero rostro de los ciudadanos, ese rostro de gente trabajadora y solidaria, que por fortuna son más que los malos.