La Glorieta

Sesión violenta. Ya se ha vuelto una mala costumbre que “La Casa del Pueblo”, como es conocido el Congreso del Estado, sea escenario de violencia, y todo porque las manifestaciones suben de tono y se salen de control de los líderes que las convocan; como ocurrió ayer con la protesta de los integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias, que acudió a la sesión de ayer para defender la cuota ejidal, que pretende ser eliminada por el grupo parlamentario de Morena. La convocatoria fue hecha por el diputado local priista Faustino Hernández Álvarez, respaldada por su bancada y por la dirigencia estatal del PRI; incluso se hizo presente el presidente electo del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés Palazuelos. La sesión fue suspendida antes de iniciar porque los productores provocaron un zafarrancho, enfrentamientos verbales, empujones y hasta golpes, invadieron el área de curules y tomaron la tribuna. La falta de diálogo y el intento de imponer el mayoriteo de los morenistas han provocado este tipo de incidentes, que amenaza con repetirse el jueves porque intentarán incluir de nuevo el punto de acuerdo para eliminar esta cuota.

Acusación. En respuesta a las acciones violentas que reventaron la sesión, fue la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, quien acusó al Partido Revolucionario Institucional de boicotear la sesión porque le temen al debate de las ideas; y afirmó que jamás van a aceptar que se imponga la presión para limitar que un diputado haga uso de su derecho de hablar en tribuna, sin importar del tema que se trate, ni del grupo parlamentario. La presidenta de Jucopo recordó que las cosas han cambiado, pero la Confederación Nacional Campesina ni el Partido Revolucionario Institucional entienden que los tiempos son otros, y que no es posible que continúen con organizaciones que tienen bajo su yugo a muchos productores, ya que hay muchos agricultores que no quieren seguir pagando esa cuota, que es a “chaleco”.

Incertidumbre. Pasan los días, y los trabajadores de confianza y eventuales del Ayuntamiento de Culiacán siguen sin recibir el pago de la primera quincena de este mes; laboran en un ambiente de incertidumbre porque desconocen qué pasará con ellos. Lo peor es que se han acercado a buscar a la tesorera municipal, Issel Soto, pero no los ha recibido, y nadie los ha atendido, y siguen sin explicar por qué ella y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro han declarado que han estado pagando a los que han demostrado que son personal en activo. Es tan desagradable el ambiente laboral en el Palacio Municipal, que muchos de los empleados esperan que les paguen por su trabajo hecho y los liquiden conforme lo marca la ley, porque así no quieren laborar en el gobierno municipal de Culiacán.

Grilla morenista. Entre la militancia de Morena no cayó nada bien el autodestape que hizo la diputada federal Merary Villegas Sánchez, quien levantó la mano para la dirigencia estatal del partido. Su misma compañera de bancada en la Cámara de Diputado, Yadira Santiago Marcos, llamó a esperar los tiempos que marque el Comité Ejecutivo Nacional y a comenzar a revisar los perfiles de los militantes que podrían ocupar este cargo. Otro que también dejó entrever su inconformidad, y también levantó la mano en redes sociales, fue el legislador local José Rosario Romero López, pero en entrevista aclaró que no quiere ser dirigente, y propuso que la elección se haga por medio de una consulta, como lo han hecho con temas importantes nacionales. La coincidencia de los morenistas es que no quieren que Roberto Cruz Castro ni Gerardo Vargas Landeros sean designados como delegado estatal de Morena.

Una gran tarea. El municipio de Angostura, que está por celebrar su 102 aniversario, no solo se puede decir que es una tierra de gente trabajadora, sino que es un municipio rico en ganadería, pesca y agricultura, y que cuenta con los paisajes más bellos de una bahía como lo es la Santa María, que se encuentra sin tanta exploración, elementos que sin duda deberán saber aprovecharlos para explotarlo turísticamente, labor que sin duda le compete a su director, Juan Carlos González Miramontes. Es sin duda necesario que se sepa trabajar para generar condiciones de poder explotar el turismo que se tiene, porque a decir verdad, sus antecesores nomás no supieron qué hacer y solo adornaron la oficina con su presencia.