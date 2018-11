La Glorieta

División. La decisión de Flora Isela Miranda Leal, diputada local de Morena electa en el distrito 08, con cabecera en Guasave, de proponer un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar al Ejecutivo del estado a que elimine las cuotas ejidales, no solo provocó la movilización de productores que tomaron la tribuna en la sesión del martes, sino que también provocó rupturas al interior de su grupo parlamentario, pues no todos los morenistas están a favor de esta propuesta. Por más que se discutió al interior de la bancada, la legisladora está dispuesta a mantener su postura, porque —según ella— se reunió con un grupo de agricultores, donde le manifestaron estar en contra de este cobro “a chaleco”, pero tampoco representan la mayoría, y para ese tipo de temas deben tener un espectro mucho más amplio. Durante la trifulca del martes, quien se vio muy tranquilo y se mostró neutral fue el legislador morenista y líder agrícola Ocadio García Espinoza, quien no está de acuerdo con la eliminación de la cuota. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso, nos comentaron que intentó evitar que ese punto de acuerdo fuera incluido, y propuso que solo se hiciera como un posicionamiento.

Pagan el precio. Pero en medio de toda la crisis por la que atraviesa el Congreso del Estado, en gran parte por la inexperiencia, por la falta de preparación y por la carencia de buenos asesores de los legisladores morenistas, el asunto de las cuotas ejidales no es tema que le competa al Legislativo, pues no hay una legislación en donde estén estipuladas, y todo es por un acuerdo entre las organizaciones agrícolas y sus miembros. Y aunque aprueben el punto de acuerdo, no significa que las cuotas se vayan a eliminar por decreto del Congreso. Ahí falló la legisladora Flora Isela Miranda Leal, quien ni siquiera es agricultura; y su coordinadora parlamentaria, Graciela Domínguez Nava, que, en su afán de quererle dar voz a todos sus legisladores, provoca este tipo de situaciones innecesarias.

Van de nuevo. Y como no hay intención del grupo mayoritario en el Congreso del Estado de sacar del orden del día el punto de acuerdo de las cuotas ejidales, los productores fueron convocados nuevamente al Palacio Legislativo para estar presentes en la sesión ordinaria, pero amenazaron con incrementar el número de manifestantes, por lo que se espera otra jornada muy acalorada, y hasta ayer a mediodía la Junta de Coordinación Política no acordaba si aplicarían medidas de seguridad para evitar que vuelvan a reventar la sesión de hoy, sobre todo revisar que algún agricultor introduzca algún objeto peligroso.

“Chenelada”. A menos de dos meses de haber cambiado de grupo parlamentario, José Manuel “Chenel” Valenzuela ya ha tenido desencuentros con su coordinador, Édgar Augusto González Zataráin, con quien no ha estado de acuerdo en algunos de los temas a debatir, por lo que ya piensa en dejarlo solo, pero no puede regresar al Partido Sinaloense, a pesar de que ya se ha reunido con Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente estatal del PAS, e hizo las pases con él. Entre los planes del Chenel está convertirse en diputado independiente, así que en los próximos días podría dejar de formar parte de la bancada del partido del sol azteca.

Pifia. Los militares siempre se han caracterizado por cuidar cada detalle en la organización de sus eventos, en los discursos y en los protocolos de seguridad, y rara vez cometen un error; pero, ayer, el comandante de la Tercera Región Militar, André Georges Foullón Van Lissum, tuvo un pequeño desliz al momento de saludar a las autoridades que acudieron al desfile militar afuera del Palacio Municipal, y al momento de mencionar al alcalde de Culiacán, mencionó a Antonio Castañeda Verduzco, y no se dio cuenta del error, porque nunca lo corrigió, con todo y las reacciones que eso generó entre los asistentes.