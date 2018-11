La Glorieta

Nueva ocurrencia. A punto de concluir su primer mes como presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro trae en su mente un nuevo plan que será bastante polémico y prácticamente luce difícil de concretar: el alcalde quiere quitar el tianguis de Los Huizaches para evitar que los comerciantes, que tradicionalmente se apoderan de varias calles del sector los domingos, bloqueen la circulación vehicular, por lo que en su mente se le ha ocurrido buscar un terreno para instalar todos los puestos que se colocan durante casi todo el día. Este tianguis es el más grande de la ciudad y está muy arraigado entre la población, aunque el alcalde ofrece un espacio donde haya baños, instalaciones atractivas y limpias, sobre todo mucha seguridad para los locatarios y clientes. El primer paso será dialogar con los comerciantes y aterrizar el plan de Estrada Ferreiro.

Recortes. En el Ayuntamiento de Culiacán se han aplicado medidas de austeridad, como la reducciones salariales, desde el presidente municipal, quien tendrá un salario mensual de 43 mil pesos y utilizará su vehículo particular para trasladarse por el municipio. En el caso de los funcionarios de primer nivel, estos percibirán 40 mil pesos mensuales; y la “tijera” también llegará a los regidores, quienes dejarán de recibir el bono de diez mil pesos por concepto de materiales, porque, de acuerdo con Jesús Estrada Ferreiro, no los necesitan porque no son albañiles y no tienen por qué regalarlo. Además, eliminarán la partida de 25 mil pesos mensuales que reciben para gestoría, entonces serán los más golpeados por la austeridad republicana, política impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así que ni quien se oponga a estas medidas.

En espera. Ha pasado una semana desde el zafarrancho ocurrido en el Congreso del Estado, cuando se canceló el foro y la mesa de análisis sobre la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Édgar Augusto González Zataráin, diputado local del Partido de la Revolución Democrática, organizador de este evento, sigue en espera de que el área de seguridad del Palacio Legislativo le entregue los videos del recinto para tener las pruebas de que fue amenazado por el exlegislador del Partido Sinaloense Gene René Bojórquez Ruiz, quien, por cierto, lo exhibió en un video por redes sociales cuando lo agredió y le tiró y le pateó el teléfono celular. Por ahora, los jubilados de la UAS no se han puesto de acuerdo para definir una nueva fecha para el foro, y el perredista dejó en claro que, si lo vuelven a invitar, acudirá para escuchar las propuestas de los universitarios, aunque la reforma a la ley orgánica no está en la agenda del Congreso del Estado.

Retrado. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Villalobos Seáñez, agarró parejo al criticar al presidente de la República saliente y entrante, ya que reprobó a Enrique Peña Nieto, al asegurar que dejará un país vulnerable en temas económicos y de seguridad, por lo que está reprobado en su gobierno; mientras que, con Andrés Manuel López Obrador, dijo que el día de mañana será el verdadero cambio de horario debido a que se “retrocederá 40 años en el tiempo”, por lo cual está muy preocupado debido a que “vamos a retrotraer en el tiempo muchas décadas, no solamente de autoritarismo y conveniencia”. Hoy es el último día del periodo constitucional de Peña Nieto, que mañana entregará el poder presidencial a López Obrador.

Sin ley seca. Y hablando del cambio de poderes en la Presidencia de la República, quienes están muy contentos son los restauranteros y los propietarios de bares y antros porque no habrá ley seca este sábado debido a que el Gobierno del Estado ha determinado no instaurarla para no dañar la economía del estado en un sector tan importante como lo es el de restaurantes, bares y otros.