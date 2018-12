La Glorieta

Desesperación. Han transcurrido diez días del mes de diciembre, y, a punto de cumplir las primeras tres quincenas de la administración de Jesús Estrada Ferreiro, hay muchos trabajadores eventuales y de confianza del Ayuntamiento de Culiacán y del Sistema DIF municipal que todos los días cumplen con sus labores diarias, pero no han recibido su pago del mes de octubre, y están por acumular tres pendientes, en caso de que tampoco les paguen el 15 de diciembre. Es tanta la desesperación porque algunos de los empleados tienen muchas necesidades económicas y necesitan llevar el sustento a su casa, pero eso no parece importarles a las nuevas autoridades municipales, a quienes han acusado de insensibles. Además, a esto hay que sumarle la incertidumbre por no saber si continuarán trabajando y hasta si recibirán aguinaldo. El alcalde ha dicho que continúan las investigaciones en la nómina para detectar “aviadores”, y de entrada hay 75 personas que sospechan que están en esa situación, porque no han acudido a cobrar sus cheques, por lo que presumen que son “aviadores” con sueldos en promedio de diez mil pesos mensuales. Lo incongruente es que para esos casos sí hayan salido cheques, pero a quienes no han dejado de laborar los tengan en esas condiciones que atentan contra sus derechos laborales y humanos, y eso que Estrada Ferreiro siempre se ha manifestado que trabajará apegado a ley y a la Constitución. Algo está pasando.

Contraste. En donde están más que contentos es en el Gobierno del Estado porque los trabajadores sindicalizados y de confianza han recibido sus aguinaldos, que los cubrieron con mucho tiempo de anticipación para que puedan hacer sus compras navideñas. Esto es algo histórico, porque el Ejecutivo estatal ha cubierto esta obligación a inicio de año, además de que a muchos se les dio un adelanto previo al Buen Fin, lo que habla de un orden administrativo de las finanzas estatales, con un gobernador con amplia experiencia en el área.

Negatividad de los culiacanenses. Los que se llevaron un mal sabor de boca fueron los de la colectivo Tarahumara Sinaloense, ya que las 180 familias tarahumaras recibieron muy poca ayuda debido a la poca participación de parte de los culiacanenses. El centro de acopio se instaló desde el día sábado, y finalizo ayer, dejando a los tarahumaras con poca esperanza de pasar una Navidad con alimento y regalos, a pesar de que varias asociaciones se unieron en la búsqueda de alimentos para estas diez comunidades marginales. Los líderes del movimiento comunitario instalarán ahora el centro de acopio en Guamúchil y en Los Mochis.

Todos felices en el Ayuntamiento. Los que supuestamente tendrán una solución al problema financiero para el cierre de año son los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, ya que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció que están por recibir un apoyo de las participaciones federales, donde adelantarán 200 millones de pesos, mismos que servirán para cubrir todos los pagos correspondientes a pagos de aguinaldos y prima vacacional. Ahora sí estarán muy contentos, ya que con la reducción de empleados “aviadores”, las nóminas del Ayuntamiento estarán conforme lo establece la ley.

Maestros. Para los maestros jubilados y pensionados del sistema estatal; es decir, que pertenecen al SNTE 53, a partir de hoy, el Isssteesin pagará los aguinaldos, las dos quincenas de diciembre serán depositadas los días 14 y 19 de este mes, y el pasado viernes se aprobaron 141 expedientes de jubilación y pensión, que serán pagados el día 15, que incluye sueldo y aguinaldo. Ahorita todo es alegría en el magisterio.