La Glorieta

Gran éxito. Ayer, Culiacán fue posicionada como la Capital del Aguachile, puesto que el evento fue todo un éxito, logrando las expectativas de los encargados de la organización del Festival Saborea Sinaloa, logrando romper el récord con más de tres toneladas del tradicional platillo sinaloense. Miles de personas en un ambiente familiar llegaron al Paseo del Ángel para probar el exitoso aguachile que preparó el chef Miguel Taniyama, apoyado por una gran cantidad de chefs y empresarios. Durante seis años consecutivos se ha realizado este evento, que le da a Culiacán y a Sinaloa realce internacional. Es una muestra de que en Sinaloa hay cosas buenas. Lástima que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no abrió espacio en su agenda para también disfrutar este evento.

Aún no se salvan. Los que todavía no pueden cantar victoria son los dueños o empleadores de empresas que no pagaron aguinaldo, ya que —según la Ley Federal del Trabajo— los afectados tienen hasta un año para interponer una denuncia o queja. El procurador del Trabajo en Sinaloa, Mario Orendain Sillas, indicó que la mayoría de los trabajadores desconoce que existe este lapso para denunciar o que la mayoría no lo hace por miedo a represalias; sin embargo, esto puede ser anónimo. Además, invitó a la población a denunciar y reclamar este beneficio que por derecho corresponde.

Ni el rector se salva. Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Austeridad, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) también le entra a esta tema. El rector Juan Eulogio Guerra Liera anunció que, además de bajarse el sueldo, se realizará un examen toxicológico por considerar que es parte de la transparencia. Esto debido a que consideró que quienes están al frente de la Universidad se deben regir con respeto y empatía hacia quienes tienen algún problema de ese tipo. Guerra Liera dijo que el estudio se retomará porque es parte de garantizar los derechos de la institución. Adelantó que tal vez sea esta semana cuando se realice esta prueba ante el notario público para posteriormente socializar el resultado.

La abucheada al alcalde. Pese a que un grupo de personas abucheó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro durante su presentación en el Palacio de Gobierno cuando acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este no se “agüitó”, y ayer acompañó a AMLO en su recorrido por Mocorito y Guasave. Lo cierto es que el alcalde está pagando por ser franco y decir las cosas como son; pero también está pagando los platos rotos de los diputados. Hay ciudadanos que le tienen coraje por decir que el aumento al impuesto predial es acumulable, aunque este error es de los legisladores, quienes por quedar bien ante la sociedad no vieron las consecuencias de sus actos. Pero también quedaron mal parados los ciudadanos que lo abuchearon, ya que hay seguidores de Morena que andan de buscapleitos, cuando AMLO anda amor y paz.

Nadie puede ayudarlos. Aunque suele verse como una injusticia que decenas de personas de la tercera edad todos los días hagan largas filas para pagar el predial, lo cierto es que regidores y funcionarios no pueden ayudarlos. Al interior del Ayuntamiento se envió una circular anunciando que todo aquel que desee hacer un trámite de la actualización de datos y del pago del predial de algún contribuyente puede hacerlo, pero cuando salga de su horario laboral y realizando la fila correspondiente. Hay personas de la tercera edad que en su desesperación acuden ante los regidores, pero estos con la pena les explican que no pueden ayudarlos. Esto ocurre porque en el Ayuntamiento en ninguno de los módulos ubicados hay filas para atender a las personas de la tercera edad.