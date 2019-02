La Glorieta

Restauranteros, con apoyo del alcalde. Ante el problema que han representado para el sector restaurantero los procedimientos para tener una licencia de venta de alcohol, ahora tiene como aliado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro. En un evento público, el primer edil se comprometió a facilitar uno de los procesos que les impide a los empresarios tener un permiso, pues les solicitan tener un estacionamiento por cada 50 metros cuadrados de la construcción. Ante esto, Estrada Ferreiro se comprometió a reformar el reglamento municipal, aunque al quitar este requisito está obligado a desplegar mayor seguridad, ya que los clientes de los restaurantes se tendrían que estacionar lejos.

Caprichoso actuar del alcalde. Mientras Estrada Ferreiro con algunos empresarios queda bien, con otros queda mal. Por la Colón hay quienes están arrepentidos de haber votado por él porque dicen que los “agarró de bajada”. De acuerdo con inconformes, el alcalde un día pasó por la calle, y como había carros estacionados, tuvo que esperar un momento para avanzar. Esto valió para que hiciera un capricho como niño chiquito y de inmediato mandara a un tránsito a quitar los carros, y en esa actitud se ha mantenido hasta la fecha, sin importarle que los comerciantes estén a punto de la quiebra. Ojalá que los asesores le digan al alcalde que no se gobierna a base de impulsos y enojos, pues se debe ser tolerante, sobre todo con la gente que tenía confianza en él y creía que le iba a ir mejor. El coraje que les tiene es evidente, ya que en otras calles pasa exactamente lo mismo que en la Colón, y ahí no hay tránsitos quitando a los automovilistas.

Competencia baja precio de gasolina. La competencia generada entre los dueños de gasolineras ha generado una tendencia a la baja en el precio de los combustibles en las últimas semanas, y el mayor ganador ha sido el consumidor. A pesar de que el Gobierno federal liberó el precio de los combustibles desde el 2017, su impacto se ha visto reflejado en el consumidor a principios de este año, cuando el precio del litro de las gasolinas Magna y Premium empezó a ir a la baja. Para los empresarios, la medida resulta una oportunidad de incrementar su clientela a partir de generar buen servicio y mejores precios a los que dispone la competencia directa.

Retraso. Aunque se ha anunciado una y otra vez que ya falta poco para que el Parque Acuático culmine, obra criticada por muchos porque se realizará al margen del río, por lo que la infraestructura se ensuciará de forma seguida en tiempo de lluvias, no tiene para cuándo. La verdad es que se ve muy poco avance, y aunque no es una obra prioritaria, es esperada sobre todo porque hay curiosidad de saber por qué el nombre. También están los que esperan ver cómo el río acabará con la millonaria inversión.

¿Alcanzará para tanto? Por los rumbos de Angostura, hace unos días la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez argumentó que no se han comprado los vehículos que necesita el Ayuntamiento para las diferentes direcciones de áreas debido a que las empresas cerveceras no han pagado los permisos para vender sus productos en el municipio. Cosa curiosa la tesorera Alma Judith Solís Chávez también está esperando dicho recurso pero para saldar la deuda de dos millones de pesos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Seguro Social. ¿A poco el dinero que proporcionarán las empresas cerveceras alcanzará para tanto o de plano no se pusieron de acuerdo tanto la alcaldesa como la tesorera en saber en qué realmente se va a invertir este recurso?