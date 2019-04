La Glorieta

Falsa información. A los que no les ha ido nada bien en las últimas semanas es a los locatarios del mercado Gustavo Garmendia, ya que sus ventas han bajado más de lo esperado, incluso hasta en productos del mar, los cuales son los que más se venden en esta temporada. Uno de los factores por los cuales les ha ido mal en las ventas son las noticias falsas que se comparten en las redes sociales, en las cuales se denuncia que los mariscos están contaminados y que deben tener cuidado al momento de consumirlos. Ante esto, los locatarios hacen el llamado a la ciudadanía para que se acerque a verificar que la mercancía que venden es de calidad. Ignoran de dónde viene este complot, pero, ante la mala información por redes sociales, no hay nada que hacer porque en Sinaloa no se cuenta con Policía Cibernética.

Espera. Diversas agrupaciones de campesinos estuvieron manifestándose en diferentes dependencias estatales, entre ellos la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc). Pese a que tras un plantón realizado en el Palacio de Gobierno sostuvieron una reunión en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y lograron conseguir una mesa de trabajo, dudan de que cumplan sus peticiones, por lo que aseguran que no cederán y seguirían luchando por sus derechos. Son muchas las organizaciones que están exigiendo que las autoridades las atiendan con seriedad, ya que solo reciben promesas, pero no cumplen.

Le cambian de nombre. El que le cambió el nombre al alcalde de Culiacán fue el edil del municipio cañero, Eliazar Gutiérrez, ya que en su discurso durante el arranque del operativo de Semana Santa agradeció el apoyo de todos los elementos de Seguridad, de Protección Civil, de Bomberos, de Cruz Roja, del gobernador y hasta del alcalde de la capital; sin embargo, llamó la atención que, en vez de decir Jesús, dijo Rafael: “Tenemos que agradecerle al presidente municipal Rafael Estrada Ferreiro, quien nos apoyará también”. Muchos presentes mostraron cara de asombro y se escucharon algunas risas. Otra cosa que llamó la atención fue la ausencia de Estrada Ferreiro, ya que es una tradición que a este evento acuda el alcalde de Culiacán en turno porque trabajan juntas las autoridades de Culiacán y de Navolato durante la Semana Mayor.

Niega autogobierno. Mucha controversia ha causado en redes sociales que el Ayuntamiento de Culiacán esté organizando la carrera de burros. En este evento, que se realizará el 27 de abril en la sindicatura de Sanalona, organizado por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura, los premios serán de 10 mil, 5 mil y hasta 3 mil pesos. Las críticas no se han hecho esperar porque algunas personas han denunciado que hay muchos jóvenes y niños atletas que no reciben apoyo de la comuna para seguir avanzando, y que ahora sí hay apoyos para los burros. También califican esta competencia como maltrato animal porque van a forzar a los animales a competir. Hay ciudadanos que critican que a la carrera la vayan a nombrar “Me Canso, Ganso”. Todo parece que a muchos culiacanenses para nada les están gustando las acciones que está haciendo el alcalde. A ver en qué termina todo esto, aunque todo apunta que a diversión.

Sin socializar. Los diputados de Morena van a poner la iniciativa para la liberación del alcohol en la mesa sin antes haberla socializado con los diversos grupos sociales. Hay muchas personas que están en desacuerdo de que los legisladores estén pensando en que hasta en las tienditas se pueda vender alcohol.