Sin transparencia. La entrega de apoyos en efectivo para estudiantes de bachillerato, adultos mayores y madres con hijos inscritos en estancias infantiles ha provocado un debate por la falta de transparencia en el reparto de este recurso público. De acuerdo con Gloria Himelda Félix Nieblas, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, no se ha informado cómo le hicieron para elegir a los beneficiados, si se hizo una segmentación o un estudio para determinar quién es apoyado. Se han detectado casos de personas que necesitan el apoyo, pero no se los entregaron; o el caso de las estancias, donde mujeres recibieron los 3 mil 200 pesos, aunque su hijo nunca ha estado inscrito en una guardería; mientras que hay mamás a quienes no se lo dieron. Son muchas las irregularidades administrativas que se han presentado en el Gobierno federal, pero lo más grave es la opacidad en los procesos. Además, se ha denunciado que esos apoyos no se utilizan para el fin para el cual se entregó.

Disputa. Uno de los problemas más graves se ha presentado en las estancias infantiles, donde los recursos han empezado a entregarse a las mamás, pero algunas no han querido pagar por el servicio que les brindaron en los últimos cuatro meses que el Gobierno federal canceló el subsidio para las guarderías. Hay casos en donde las mujeres han entregado los 3 mil 200 pesos a las responsables de las estancias, como lo habían acordado cuando inició el problema, con lo que cubren de enero a abril, pero también hay casos en donde se han gastado el dinero en otra cosa. Estos problemas son provocados por haber cambiado el sistema de apoyo a mamás trabajadoras con la justificación de haber encontrado corrupción, la cual no ha sido denunciada formalmente ni tampoco ha sido detenido nadie; es más, ni siquiera pruebas se han presentado para justificar los casos de corrupción.

Burros. El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física del Ayuntamiento de Culiacán está promoviendo una carrera de burros en la sindicatura de Sanalona el sábado 27 de abril, lo que ha desatado burlas y críticas de la población; y tampoco ha caído nada bien entre los diputados por Morena, como Yeraldine Bonilla y Pedro Villegas Lobo, quienes la calificaron como una burla para la juventud culiacanense y denuncian maltrato animal. No es la primera ocasión que un morenista se manifiesta en contra de alguna decisión o acción implementada por el Gobierno municipal de Jesús Estrada Ferreiro. Hay una campaña fuerte para evitar esta carrera porque los defensores de los animales acusan al Ayuntamiento de propiciar el maltrato animal. Villegas Lobo lamentó que Estrada Ferreiro vaya de mal en peor, y lo invitó a que busque otra persona que lo asesore mejor, en caso de que él no se esté hundiendo solo.

Culiacán Activo. En la pasada Administración municipal de Culiacán, encabezada por Jesús Valdés Palazuelos y Antonio Castañeda Verduzco, utilizaron el selló institucional Culiacán Activo, que aparecía en todas las campañas, documentos oficiales, en oficinas y vehículos del Ayuntamiento y paramunicipales; y en la página de Internet culiacan.gob.mx, en su apartado de transparencia, todavía aparece la marca Culiacán Activo, lo que ha sido una omisión del encargado del portal, porque han transcurrido ya seis meses y medio, y todavía no terminan de borrarlo. Por cierto, a muchas unidades oficiales les quitaron las calcas de Culiacán Activo, pero como no les han puesto los nuevos, lucen una grandes manchas en color café, producto del pegamento y de la tierra que se ha acumulado.

Solución. Según el Ayuntamiento de Culiacán, el problema con el servicio de recolección de basura ya fue solucionado debido a que se cambió de personal que se encontraba en las rutas de Cedros, Valle Alto y Villas del Río; aunque el problema prácticamente es en toda la ciudad. Durante esta semana no se suspenderá el servicio en la ciudad, como ocurría en años anteriores, porque se enfocaban en la recolección de playas, parques y balnearios del municipio. Hay que esperar para ver si pueden con todo.