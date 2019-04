Quitan el sueño. Los robos a casa habitación están a la orden del día, y es uno de los delitos que no han podido ser reducidos en el municipio de Culiacán; muchas de las víctimas no presentan denuncias por dos situaciones: la primera, por los señalamientos de que es muy burocrático interponerla ante el Ministerio Público; y la segunda, por la percepción ciudadana de que finalmente no pasará nada y el hecho quedará en la impunidad, por el bajo índice de ilícitos que son castigados. Hay muchos sectores donde los vecinos se han organizado para vigilar, ante los ineficientes operativos de las autoridades municipales. Uno de estos fraccionamientos es el de Colinas del Bosque, ubicado en el sector de San Isidro, donde los vecinos denuncian estar cansados de tantos robos; y como medida de alerta, colocaron mantas en donde advierten a los amantes de los ajeno que castigarán de forma severa a todas las personas que sean sorprendidas de forma sospechosa o robando. Ha sido muy frustrante para las personas que han sido víctimas de los delincuentes llegar a sus casas y encontrar a los rateros dentro, lo cual es muy peligroso porque no se sabe cómo van a reaccionar al verse sorprendidos y si están armados. Son muchos los sectores que están en esta situación, y la respuesta de la autoridad es nula.

Reforma educativa. La mal llamada reforma educativa, nombrada así por Andrés Manuel López Obrador, volvió a ser motivo de críticas contra él, luego de que en la conferencia matutina de ayer firmó un memorándum para formalizar la instrucción a las Secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación para suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa. Y mientras que en el proceso de diálogo no se logre un acuerdo entre todas las partes, las instancias del Ejecutivo de la nación que están involucradas en la materia dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la mal llamada reforma educativa. Esto ha desatado una serie de críticas de la oposición, porque el memorándum firmado por AMLO carece de fundamento jurídico, que no puede instruir dejar sin efecto ninguna ley que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión. Se percibe mucha desesperación del presidente de la República para cumplirle a los maestros; pero tampoco puede hacerlo violando la ley.

Ninis al Congreso. El Congreso del Estado le estará entrando al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para contratar a jóvenes que no estudian, ni trabajan, que recibirán un apoyo del Gobierno federal durante el primer año. De acuerdo con el diputado local por Morena, Pedro Villegas Lobo, ellos apoyarán para que los jóvenes se involucren en la vida laboral y que aprendan dentro del Congreso local. Pero este programa ha sufrido algunos inconvenientes en el país, porque se han detectado que al menos unas 50 organizaciones civiles y empresas han pedido a los becarios de este programa una parte del apoyo que reciben mensualmente por capacitarse en sus negocios; y en Sinaloa han sido dos donde han detectado fraudes, según lo reveló José Jaime Montes Salas, coordinador de Programas Federales en el estado.

Burros. Sigue la polémica por la carrera de burros que organiza el Instituto Municipal del Deporte de Culiacán, dirigido por Carlos Octavio Lara Cebreros, que ha sido calificada como una burla y como una promoción al maltrato animal. La dependencia municipal ha decidido borrar de su página de Facebook la convocatoria para el evento, que será el sábado 27 de abril, en la sindicatura de Sanalona. Este tipo de críticas calan muy duro en el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, quien tiene poca tolerancia a las muestras de rechazo de las pocas acciones que ha implementado su Gobierno. Es de sabios rectificar, y seguramente ya han de haber tomado la decisión de cancelarla; pero como también tienen una muy mala estrategia en sus políticas de comunicación social, no la han dado a conocer a la población.