La Glorieta

Falta de prevención. Durante el periodo vacacional las personas se exceden en fiestas, alcohol y diversión, por lo que no tienen una cultura de prevención y se incrementan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos, ya que las personas no tienen sexo seguro y al estar influenciadas por las bebidas alcohólicas y la adrenalina de las fiestas ocurren este tipo de padecimientos. La Secretaría hace lo suyo con campañas, pero es cierto que aún falta que se hable de sexualidad en los hogares. Aún son muchos los padres que por temor o vergüenza no tratan este tema con los hijos, y muchos de ellos al querer disipar sus dudas se acercan a personas que no son adecuadas.

La peor Cuaresma. A los que les fue muy mal fue a los locatarios del mercado Garmendia. De acuerdo con su versión, esta fue la peor Cuaresma que han vivido durante los más de treinta años que tienen pasando la Semana Mayor atendiendo en sus negocios. Los comerciantes de pescado dijeron que la competencia que se pone en las esquinas de las calles de las colonias les ha traído muchas perdidas, pues las personas prefieren comprar allí y no llegar al mercado, ya que ni estacionamiento tiene, y el que está siempre se encuentra ocupado por proveedores, incluso los policías de Tránsito no dejan que los clientes se estacionen, pues rápido los están multando.

Buena coordinación. Durante un recorrido realizado por reporteros de esta casa editorial se pudo constatar que las playas de El Tambor y el malecón de Altata lucían limpios, pese a que ayer fue el último día de Semana Santa, donde estos destinos turísticos recibieron a miles de turistas provenientes de todo el estado. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la limpieza, en donde quedó claro que tanto los turistas, como de personal del Ayuntamiento de Navolato y del estado, se pusieron las pilas. Visitantes calificaron esto como una buena acción, y quieren que se repita. Ojalá que esto sea un inicio de cultura de la limpieza. Quien ha puesto el ejemplo en esta Semana Santa, pero que desde el año pasado lo ha venido haciendo, es la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, quien junto al gobernador Quirino Ordaz Coppel ha juntado basura de las playas.

A qué le tuvo miedo. Sin explicación se adelantó una semana la famosa carrera de burros de la sindicatura de Sanalona, que muchas críticas le costó al alcalde Jesús Estrada Ferreiro en redes sociales, pues ante la amenaza de muchas personas que acudirían a este evento, todo indica que en el Ayuntamiento mejor decidieron adelantarlo sin importar que con esto le arruinaran los planes a quienes querían ir. Esto porque el evento fue criticado hasta por diputados, quienes señalaron que con el mismo la imagen del alcalde decaía. Lo raro fue que los principales promotores de esta carrera no fueron a presenciarla, y en el último día dejaron solo al alcalde.

Héroes sin capa. Los que se merecen un aplauso y reconocimiento son los policías municipales y estatales, elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y todas las unidades de rescate y los voluntarios de organizaciones civiles, quienes sacrificaron sus vacaciones por resguardar a los vacacionistas. Por desgracia no hubo saldo blanco y se llora a quienes murieron en playas, ríos o en accidentes. Esto debido a que todavía falta mucha cultura de la prevención, ya que en algunos lugares por más que las autoridades pusieron su esfuerzo hubo personas que no respetaron los señalamientos de peligro y se metían al agua justo allí donde decía peligro. S apreciaban muchos niños jugando en el agua mientras sus padres estaban atentos a los celulares, también muchas personas manejaron en estado de ebriedad, y así no se puede.