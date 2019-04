Legislación. El Congreso del Estado reanudará esta semana actividades y entrará de lleno en el trabajo legislativo, porque son muchos los temas que serán motivo de análisis en este periodo ordinario de sesiones. Los grupos parlamentarios del PRI y de Morena han sido los que han puesto sus agendas legislativas sobre la mesa; mientras que la legisladora del Partido Sinaloense, Angélica Díaz, ha presentado muchas iniciativas, pero sin plantear su agenda parlamentaria. Pero además de los temas de fondo, como la ley orgánica del Congreso, los matrimonios igualitarios y otras reformas constitucionales, los legisladores entrarán de lleno en la revisión de los informes de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, los 18 municipios y los organismos autónomos, por lo que luce difícil que puedan sacar todos los temas propuestos, aunque la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, adelantó que convocarán a los periodos extraordinarios que sean necesarios, y se muestra confiada de sacar los temas prioritarios de su bancada, como el de matrimonios igualitarios, porque cuentan con la mayoría; pero están dispuestos a escuchar a todas los grupos de la sociedad que estén interesados en el tema. De acuerdo con la coordinadora morenista, esta apertura que ha tenido el Congreso ha hecho que la población confíe en ellos para poder resolver sus problemas.

Una raya más... Los productores agrícolas sinaloenses todavía celebraban el triunfo alcanzado por el precio de garantía de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, cuando se tienen que enfrentar a un nuevo problema, provocado por el nuevo esquema de contratación de las coberturas que se realizará a través de Financiera Nacional, ya que los industriales y los acopiadores no cuentan con los contratos para efectuar el proceso, cuando en la pasada Administración federal el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) era el que se encargaba de realizar los contratos de las coberturas, y como consecuencia del cambio, el presidente del Congreso Agrario Permanente, Agustín Espinoza, advirtió que los productores corren el riesgo de quedar fuera de las coberturas, y todo porque Financiera Nacional no cuenta con el esquema ni la experiencia para hacer este trámite, lo que está entorpeciendo el proceso. En esta etapa de contrataciones los industriales deberían realizar sin contratiempo alguno el proceso de compra, de no ser por el cambio surgido al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Así que los agricultores no salen de una bronca, cuando ya entran a otra, y la incertidumbre nomás no se va.

Saldo rojo. Por mucho esfuerzo que se haya hecho en los 18 municipios, el operativo de seguridad de Semana Santa no alcanzó el saldo blanco que tanto se ha buscado, pues este año fallecieron 46 personas en Sinaloa en el periodo comprendido del sábado 13 al domingo 21 de abril, que fueron dos menos que el año pasado. De estos decesos, 22 ocurrieron en playas, ríos, balnearios y carreteras, y 24 que fueron asesinados en diferentes puntos de la entidad. Las autoridades municipales y estatales destacaron que en nueve municipios se logró saldo blanco porque no hubo muertes en este periodo, pero en la otra mitad sí hubo pérdida de vidas humanas, lo cual lamentaron.

Aprovechados. Los que no perdieron tiempo en este periodo de asueto por Semana Santa fueron algunos partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Sinaloense (PAS), que armaron brigadas para acudir a los diferentes balnearios a repartir bolsas para basura, folletos con recomendaciones, instalaron módulos de atención médica y hasta torneos deportivos. Además, fueron vistos loa dirigentes partidistas recogiendo basura de las playas. Así que, aunque eran vacaciones, aprovecharon para hacerse presentes y contribuir en algo, así como para hacerse promoción.