Prórroga. El Gobierno municipal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) no han logrado ponerse de acuerdo en las negociaciones del emplazamiento a huelga, y ayer solicitaron una prórroga al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, que les dio un plazo no mayor de ocho días para emitir un documento en donde le informen si llegaron a un acuerdo entre ambas partes, y después se programará la fecha para la reunión conciliatoria, que estaba programada para ayer a las 10:00 horas, pero minutos antes de esa hora llegó la solicitud de prórroga a las oficinas del Tribunal, que deberá de emitir el fallo de si procede o no la huelga de los sindicalizados, emplazada para el 13 de mayo. Todo se mantiene en suspenso, pero ya se dio el primer acercamiento entre el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el dirigente del Stasac, David Alarid Rodríguez, donde manifestaron apertura por llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores y evitar que se paralice el Gobierno municipal, que sería la primera ocasión que suceda. Pero ni con todo y la amenaza real de una huelga, Estrada Ferreiro se mantiene en su papel agresivo, y afirmó que aunque lleguen a acuerdos, la auditoría al Stasac se va a realizar, ya que es necesario para hacer la depuración de la nómina; y que no habrá becas para esposas, concubinas, ni familiares porque serán para los trabajadores sindicalizados, y no se le tiene que dar a nadie más.

Reincidencia. Los pacientes del Instituto Sinaloense de Cancerología tienen que librar otra batalla, además de luchar contra esta terrible enfermedad que se llama cáncer. Desde hace más de dos años han sufrido para recibir su tratamiento por fallas constantes que ha tenido el acelerador lineal, y que tardan más en repararlo que lo que dura funcionando, por lo que tienen que suspender sus tratamientos, que son vitales para recuperar su salud. Un grupo de pacientes de este instituto decidió manifestarse en el Palacio de Gobierno, porque no les hacen caso para resolver este problema; a pesar de que hace dos años el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo el compromiso de darle una solución definitiva. Es tanta la desesperación de estas personas, que tienen que esperar muchas horas para recibir el tratamiento de radioterapia, y al final no se lo hacen porque el equipo no funcionó, y muchos de ellos tienen que regresar a sus lugares de orígenes en espera de que les reprogramen una cita; pero su enfermedad avanza, y su vida corre peligro. Hay casos como este en los que es mejor comprar un equipo nuevo para las radioterapias, ya que beneficia a los pacientes y a la larga le cuesta menos al Gobierno estatal, porque sino será el cuanto de nunca acabar.

Monitoreo. El Zoológico de Culiacán sigue en el ojo del huracán, y aunque las autoridades municipales intentan minimizar el tema y resolver todo con una limpieza, que hicieron luego de que EL DEBATE publicara el deterioro del lugar, el problema es más de fondo; y en un intento por calmar la crisis que vive, los directivos del Zoológico llevaron a cabo ayer un foro con expertos en esta materia, a quienes les dieron un recorrido por el lugar luego de que antier limpiaron, regaron plantas y quitaron el mal olor que había. Durante la charla, coincidieron en que el parque está en buenas condiciones, y se comprometieron a monitorearlo para que mejore sus instalaciones.

Desaparición. Desde hace algunos años algunos partidos políticos se han inclinado por proponer que el cargo del síndico procurador sea para el partido político que obtenga la primera minoría en la elección de presidente municipal; esta semana se sumó el Partido Revolucionario Institucional, que presentó una iniciativa para reformar en este sentido. El grupo mayoritario en el Congreso del Estado avaló esta intensión, pero su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, aclaró que le apostarían más a la desaparición de este cargo en los Ayuntamientos, que fue creado hace 15 años.