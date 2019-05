Divididos. El Congreso del Estado está dividido en dos partes iguales, porque la mitad de los diputados locales ha sido víctima de agresiones e insultos durante el desarrollo de la sesión, incluso de gran parte de integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes, en medio de las agresiones, no han tenido el respaldo de sus compañeros de bancada ni de su coordinadora, Graciela Domínguez Nava; caso contrario con los diputados de oposición, que los han defendido y apoyado públicamente y en la Junta de Coordinación Política, donde la mayoría de los integrantes está de acuerdo en limitar el acceso a los manifestantes ofensivos, aunque lo niegue Domínguez Nava, quien ha sido señalada de estar detrás de ellos, incluso tiene en la nómina del Congreso como uno de sus asesores a Ernesto Saldaña, que forma parte de ese grupo ciudadano, pero en esta legislatura no se ha manifestado porque ahí trabaja y cobra muy bien por asesorar a Graciela Domínguez. Y en medio del debate ayer sobre la violencia política durante las sesiones, el grupo de manifestantes que ha operado como grupo de apoyo de los morenistas y agresor del resto de los legisladores volvió con sus prácticas de presión e insulto. No se debe confundir el derecho a la libre manifestación y a presenciar las sesiones en vivo en el Palacio Legislativo, con las agresiones e insultos; antes de que pase a algo físico.

Chatarra. En el Taller Municipal de Culiacán tienen guardadas unidades de modelo recientes y patrullas, que no tienen motores y otras partes prioritarias para su funcionamiento; y como sale más caro repararlas que su valor comercial, ahí las tienen almacenadas. Cuestionado al respecto, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que planea vender esta chatarra como fierro viejo o subastarlas, porque de nada sirve que las tengan guardadas. Hay que recordar que el municipio tiene un déficit de patrullas, y las pocas que circulan tienen muchos problemas mecánicos y con llantas muy desgastadas, lo que es un peligro para los policías.

Basura. Donde tampoco aguantan las deficiencias en el servicio de la recolección de basura es en la sindicatura de Eldorado, donde el camión recolector del Ayuntamiento tarda hasta ocho días para recorrer todas las colonias y poblados en la sindicatura; por lo que el director de Enlace con Sindicaturas, Teódulo Quiñónez, señaló que están buscando que se dé una solución con la reparación de camiones, que es lo que ha afectado el servicio. Lo mismo que sucede en la ciudad de Culiacán, donde el Ayuntamiento modificó el sistema para recolectar y puso a trabajar más a los supervisores, que serán los responsables de mantener limpios sus sectores.

Que va a caer. Los morenistas en el Congreso de la Unión insisten en que la reforma educativa va a caer, y más pronto de lo que se piensa; porque de acuerdo con el senador Rubén Rocha Moya, la Comisión Permanente convocará a periodo extraordinario para el miércoles 8 de mayo, para que ambas Cámaras aprueben el dictamen de la nueva reforma educativa; que, según el sinaloense, es la reforma más participativa en la historia del país; y el hecho de que no hayan obtenido la mayoría calificada en el Senado es porque algunos legisladores tuvieron que abandonar la sesión por salud y asuntos familiares; pero ya se tenían los consensos para que se aprobara, aunque al final tuvo que ser devuelta a la Cámara de Diputados.

Rinde cuentas. Ante miles de trabajadores sindicalizados, el dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, presentó su segundo informe de labores, en donde reconoció que han sido dos años muy difíciles, porque han tenido que pagar las deudas que le dejaron las administraciones pasadas en el sindicato, más todas las necesidades que tiene el personal de base; y por eso hay trabajadores que sienten que les ha fallado. Esta asamblea general marca el inicio del último año de Ballardo Valdez, y el comienzo del proceso interno para renovar el comité directivo del Stase, que a inicios del próximo año llevará a cabo votaciones para elegir al nuevo dirigente sindical. Hay muchos que andan alborotados.