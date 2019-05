Inseguridad. Los delincuentes agarran parejo, pues no respetan viviendas, negocios, iglesias o escuelas. Nadie se escapa de los amantes de lo ajeno, que aprovecharon que las escuelas estuvieron dos semanas solas para meterse a robar, y la más afectada fue la escuela primaria Álvaro Obregón, a la que le robaron el cableado, el centro de carga y los aires acondicionados; y luego de una semana sin actividades escolares, ayer regresaron a clases, pero solo de 08:00 a 11:00 horas, porque el calor es insoportable dentro de las aulas. Lo lamentable es que no han recibido el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Cultura para reponer las pérdidas, y no les quedó de otra a los padres de familia que cooperar para volver a instalar los cables. Juan Alfonso Mejía López, titular de la Sepyc, ha declarado que la Fiscalía General del Estado debe iniciar la investigación, y la escuela debe cumplir un protocolo para cobrar un seguro contra robos que tiene el Gobierno federal; pero, con la experiencia que se tiene en estos casos, es casi imposible obtener recursos de ese seguro, mientras que las autoridades educativas en el estado nomás se cruzan de brazos, y a eso hay que sumarle que Mejía López dijo ayer que los robos en las escuelas no eran responsabilidad de la dependencia a su cargo, sino que correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública vigilar los planteles. Los alumnos y los maestros de la Álvaro Obregón han pasado por muchos problemas en los últimos dos ciclos escolares, y seguramente volverán a salir de esta como siempre: solos, sin la ayuda de ninguna autoridad.

Carencias. Las farmacias de los hospitales y centros de salud que pertenecen a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado siguen semivacías porque no han podido resolver el problema de desabasto de medicinas, que actualmente tienen un 75 por ciento del inventario surtido. Son muchas las quejas por la falta de medicinas, ya que muchas tienen que ser surtidas de farmacias particulares, con dinero de los pacientes y sus familiares, que no tienen certeza de que la institución les pagará esas recetas, y mucho menos para cuándo lo harán. De acuerdo con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, poco a poco terminarán con el proceso del abasto de medicamentos, pero todavía las carencias ascienden al 25 por ciento del abasto de medicamentos. Esto sin contar con los problemas que se han denunciado en el Issste, donde las carencias son mayores.

Reforma laboral. Los empresarios están muy molestos por algunos de los puntos que fueron incluidos en la reforma laboral, debido a que pone en desventaja a los patrones en litigios por despidos. Es mucha la molestia, porque la Confederación Patronal Mexicana presentó una propuesto al Senado de la República, pero fue ignorada por los senadores, que, previo al Día del Trabajo, aprobaron por fast track las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que fueron promulgadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el primero de mayo. El sector patronal ahora busca que los senadores sinaloenses den la cara y les den una explicación de lo que aprobaron, que afectará mayormente a las micro y pequeñas empresas, que son las generadoras del 90 por ciento de los empleos en Sinaloa.

En la lucha. Quienes no se dan por vencidos y siguen en pie de lucha son los productores sinaloenses, que están dispuestos a no dar ni un paso atrás para que se respete el ingreso objetivo del maíz, que fue pactado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); pero en varias bodegas no quieren respetar los 4 mil 150 pesos por tonelada del cereal, y además les quieren cobrar 150 pesos por trámite. Las quince organizaciones campesinas que han estado luchando por precios justos para sus cosechas han unido al movimiento a la Caades, que aglutina a las asociaciones privadas de los municipios, por lo que la fuerza del sector agrícola en este movimiento es mucho mayor. El exhorto para los productores es denunciar cualquier acto arbitrario de los acopiadores.