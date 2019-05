‘Dumping’. Los productores de tomate mexicano hasta el momento llevan perdida la batalla en las negociaciones con Estados Unidos, que a partir de ayer impuso un arancel de 17.5 por ciento a las importaciones de la hortaliza. Y aunque el panorama no luce tan alentador para los horticultores, tienen esperanza y seguirán en las mesas de negociación, ya que todavía no se ha dicho la última palabra. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, tenía programado un viaje a Estados Unidos para apoyar a los productores sinaloenses, pero la reunión que se tenía programada fue pospuesta, y ayer llegó al día que tanto estaban temiendo. Pero no todo está perdido, porque con la eliminación del acuerdo de suspensión, el Departamento de Comercio de Estados Unidos reactivará la investigación antidumping, la cual fue suspendida desde el año 1996, que tendrá una resolución final a más tardar el 19 de septiembre del presente año. Así que todavía no cae el último out.

Cuota liga. La lucha para eliminar la cuota ejidal continúa en el Congreso del Estado, luego de que Flora Isela Miranda Leal, legisladora por Morena, volvió a poner el tema sobre la mesa y afirmó que continuarán la lucha a través de las vías legales y con manifestaciones de los productores que están en contra de pagar estas cuotas; y acusó al gobernador Quirino Ordaz Coppel de haber hecho caso omiso al exhorto que hizo el Congreso del Estado, mientas que a cientos de agricultores se les ha seguido cobrado. En respuesta, el legislador del PRI y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, le respondió a la morenista, a quien señaló de ser una caprichosa y berrinchuda, y que desconoce las graves afectaciones que implicaría la eliminación de la cuota liga para las gestiones y el movimiento que hacen las organizaciones agrícolas. Es la segunda sesión consecutiva en que los diputados de Morena golpean directamente al gobernador; y tal parece que ha terminado la luna de miel que había entre el grupo mayoritario en el Legislativo con el Ejecutivo estatal.

Sin funcionar. Ya han transcurrido dos años desde que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres en cinco municipio de Sinaloa, y siguen los señalamientos de que esto no ha funcionado, porque los delitos contra las féminas siguen en aumento, como el caso de los feminicidios, acoso sexual y violaciones. De acuerdo con María Teresa Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas, criticó a los entes públicos por no atender de manera correcta estos casos cuando se denuncian; y a la Fiscalía General del Estado por los altos índices de impunidad que hay en la entidad. Son muchos los casos que se han hecho públicos, pero pocos llegan a denunciarse de manera formal ante el Ministerio Público por la desconfianza que existe en las instituciones; y las víctimas terminan siendo revictimizadas. El Instituto Sinaloense de las Mujeres ha presumido las acciones que ha hecho en los últimos dos años para cumplir con la alerta de violencia de género, pero los indicados delictivos demuestran la ineficiencia de todas las acciones emprendidas, por lo que el Ismujeres y su directora, Reyna Araceli Tirado Gálvez, seguirá siendo el blanco de críticas.

Avanza. Las tres denuncias de juicio político contra el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, mejor conocido como Billy Chapman, fueron turnadas por la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación del Congreso del Estado, donde serán analizadas desde el punto de vista jurídico para determinar su procedencia, y de ser el caso, turnarla al pleno para su discusión y votación. Aunque el tema se ha apagado un poco, es un asunto que seguirá dando mucho de qué hablar y será motivo de debate parlamentario, y más porque son elementos que los diputados de oposición no pueden dejar pasar para meterle presión a los morenistas.