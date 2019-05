Deudas impagables. A raíz de que muchos trabajadores sindicalizados, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado comenzaron a recibir grandes descuentos vía nómina por créditos contratados por ellos desde hace algunos años, la Secretaría de Administración y Finanzas hizo una investigación, con la que descubrió que más de 25 mil burócratas en activo y jubilados han accedido a créditos de manera irregular, incluso 34 de ellos deben hasta un millón y medio de pesos, lo cual es impagable para ellos porque tendrían que trabajar alrededor de 30 año sin recibir un solo peso de salario para saldar sus créditos. Pero en las revisiones que se hicieron no se encontraron pruebas sobre la responsabilidad de algún servidor público de la Administración pasada, sino que esto se dio por fallas en los sistemas, porque los trabajadores contrataron por su cuenta con sociedades financieras y aseguradoras que solicitaban los descuentos al Gobierno del Estado, pero nadie se percató de que se acumularon dos mil 800 millones de pesos entre todos los sindicalizados, cuyas tasas de interés comenzaron en un 90 por ciento anual, que es altísima, y que tuvo un incremento hasta en 240 por ciento, lo cual se vuelve impagable; por lo que muchos trabajadores y jubilados están destinados a vivir el resto de sus vidas endeudados.

Cooperacha. Tras dos semanas de actividades escolares sin energía eléctrica en la escuela primaria Álvaro Obregón, los padres de familia tuvieron que cooperar entre ellos para reunir el dinero para la reposición del cableado y los centros de carga que fueron robados durante el periodo vacacional de Semana Santa; y para comprar los aires acondicionados que les robaron la semana pasada. En total, el plantel requiere una inversión de 96 mil pesos para restablecer el servicio de energía eléctrica y reponer los aires acondicionado; de los cuales, los papás juntaron 64 mil pesos, y lograron que la Secretaría de Educación Pública y Cultura les diera 32 mil pesos para completar la cantidad requerida; aunque la comunidad escolar deseaba que las autoridades estatales les brindaran una mejor ayuda, pero al no ver respuesta positiva, tuvieron que moverse por su cuenta para que comenzaran a trabajar en la compra e introducción del cableado. La Fiscalía General del Estado presentó ante el juez a una persona que fue detenida como presunta responsable de un robo en la primaria Álvaro Obregón, la cual fue vinculada a proceso. Son muchos los robos que se cometen en las escuelas, pero pocas las denuncias que se presentan, en parte por la desconfianza que se tiene en las autoridades encargadas de procurar justicia.

Otra de la 4T. Productores temporaleros del municipio de Ahome viajaron hasta la ciudad de Culiacán para manifestarse en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua porque la actual Administración federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no dará continuidad a un proyecto de riego en el municipio que beneficiaría a 10 mil hectáreas. Eduardo Morales dijo que ya no pueden seguir esperando respuestas del Gobierno federal y quien dé soluciones a sus demandas, porque no es posible que se cancele un proyecto que mucho habían gestionado. Este sería otro golpe para el sector agrícola sinaloense por el Gobierno de la cuarta transformación, más los que se acumulen.

Afiliación. El Partido de la Revolución Democrática ha iniciado su proceso de afiliación y reafiliación de militantes luego de celebrar 30 años de fundación. Tras obtener su peor resultado electoral en sus tres décadas de historia, el PRD en Sinaloa aspira a incorporar a siete mil militantes, con quienes comenzarán a trabajar de cara al próximo proceso electoral 2020-2021, donde buscará recuperar el registro estatal y las prerrogativas. Actualmente cuenta con un diputado local con Édgar Augusto González; y con muy pocas actividades sociales, incluso el festejo del 30 aniversario fue muy desairado, con una carrera pedestre que a penas juntó a 120 participantes. El partido del sol azteca está en vías de desaparecer, y cada vez más militantes se suman a Morena o, de plano, se dedican a otras actividades alejadas de la política; mientras que Audómar Ahumada Quintero se aferra a mantenerse en la presidencia del PRD en la entidad.