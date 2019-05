Civilidad. A lo largo de esta legislatura estatal, muchas de las sesiones han sido auténticos circos, con gritos, insultos y algarabía de un grupo de ciudadanos que constantemente acude a manifestarse para agredir verbalmente a los diputados, interrumpe sesiones y denigra la figura del legislador, lo que motivó a que los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PT y diputados del PRD y sin partido firmaran un documento para exhortar a la Junta de Coordinación Política a que se haga un pacto de civilidad y se respeten los acuerdos que se toman en las reuniones de la Jucopo. En respuesta, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta y coordinadora de la bancada de Morena, afirmó que en el Congreso del Estado siempre ha perdurado la civilidad, y señaló que los únicos que han intentado romper con ella son los legisladores priistas, que han aplicado estrategias políticas de oposición, como abandonar las sesiones para romper el quorum legal, tomar tribunas por productores agrícolas y contraponerse a cualquier diálogo o discusión sobre temas que no le convienen; y calificó esa postura de los opositores como una farsa artificiosa. Esto ha perjudicado al grupo morenista, que ha perdido fuerza, y podría desinflarse aún más si no hace ajustes al interior, y todo por falta de liderazgo entre los morenistas.

Minibancada. Los cuatro legisladores morenistas que son rechazados por sus compañeros del grupo parlamentario y que son blanco de agresiones por los manifestantes afines al grupo mayoritario han conformado su propia bancada. Se trata de Jesús Palestino Carrera, María Victoria Sánchez Peña, Fernando Mascareño Duarte y Mariana de Jesús Rojo Sánchez, quienes ayer presentaron una iniciativa en conjunto, que propone responsabilidades, obligaciones y derechos a los padrastros sobre los hijos de su pareja, porque al existir nuevos modelos familiares, eso genera derechos y obligaciones sobre los nuevos padres o hijos, pero será siempre y cuando tenga voluntad de hacerlo. La iniciativa será socializada por medio de tres foros ciudadanos para recibir ideas y mejorar la reforma al Código Familiar del Estado de Sinaloa, que fue planteada por los cuatro legisladores morenistas. ¿Tendrán el apoyo de sus compañeros de bancada o de los legisladores de oposición? Ahí se verá de qué tamaño es el acuerdo que tienen con los opositores y que les ha causado el rompimiento con los diputados de Morena.

Misma moneda. Mientras que algunos productores proponen al Gobierno mexicano que también aplique aranceles a las importaciones de productos de Estados Unidos, en respuesta a la carga tributaria impuesta al tomate mexicano, otros plantean la necesidad de solicitar una investigación para el maíz estadounidense, porque nuestro país no presenta ningún tipo de restricción para el ingreso de alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo del país vecino del norte, y en el aspecto fitosanitario se tiene una laguna a raíz de una firma celebrada entre el Senasica y Estados Unidos a finales de la pasada Administración federal. De acuerdo con Gustavo Rojo, presidente de Caades, ese acuerdo vigente no estipula la revisión para el producto, pero sospechan que contiene un hongo producido en cultivo de maíz; y no es posible que los productores mexicanos estén obligados a cumplir con una gran cantidad de restricciones para enviar sus productos a Estados Unidos, mientras que los norteamericanos no están obligados a cumplirlos.

Pagos. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado inició con el pago de los seguros mutuales, que será de gran ayuda para las familias de los sindicalizados que fallecieron, y que llevan esperando más de dos años ese recurso. Esto se logró por el ahorro que se tuvo por no realizar los festejos del Día de la Madre este año, lo cual fue aprobado por la base sindical en una consulta que se hizo en todo el estado. Poco a poco se cubrirá el recurso pendiente para los deudos.