Cayó la reforma. Los senadores y diputados federales por Morena mantienen una campaña por sus estados y distritos para presumir que cumplieron con su compromiso y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aprobar una nueva reforma educativa; y aunque no dejó contentos a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la legisladora Yadira Santiago Marcos afirmó que el 99 por ciento de los docentes en el país están contentos con la modificación aprobada por el Congreso de la Unión. Mientras que el senador Rubén Rocha Moya aseguró que no hubo ningún acuerdo con la CNTE porque tenían sus intereses muy particulares que no compartían; y que los acuerdos se tomaron únicamente al interior del Senado, donde lograron los 97 votos para lograr la reforma constitucional (59 de Morena, 10 del PRI, 8 de Movimiento Ciudadano, 6 del PT, 5 del PES, 5 del PVEM y 4 del PRD). Rocha Moya recordó que el compromiso de López Obrador con los maestros era eliminar las evaluaciones punitivas, y eso se cumplió; pero el Estado sigue teniendo el control del sistema educativo en el país. La molestia de la CNTE fue que querían tener el control en el reparto de las plazas sindicales, lo cual terminó con la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y eso se mantuvo en la nueva modificación constitucional y a la Ley General de Educación, con todo y las presiones radicales de los maestros de la CNTE.

Minuta. El siguiente pasó para concretar la reforma educativa es que los Congresos locales aprueben la minuta que será enviada por el Senado de la República. Al menos se necesitan 17 entidades para validar las modificaciones a la Constitución Política Mexicana. Luego, en el Congreso de la Unión, se informa sobre las aprobaciones en los estados, y se envía el decreto al Ejecutivo de la Nación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que el día de mañana llegue la minuta de la reforma educativa al Congreso del Estado de Sinaloa, y de inmediato se le dé el proceso legislativo para someterla a votación. El siguiente paso es aprobar las leyes secundarias, para lo cual, en la agenda de la Cámara de Diputados se tienen contemplados por lo menos dos periodos extraordinarios más para poder desahogar las reformas a las leyes secundarias de la reforma educativa; y la Secretaría de Educación Pública deberá de diseñar las nuevas estrategias que serán implementadas en el sector educativo, una vez que esté vigente la nueva legislación en el país.

Zonas de riesgo. Las autoridades municipales han emprendido acciones para evitar que las personas se asienten en zonas irregulares y de alto riesgo por inundaciones, para evitar que pongan en riesgo sus vidas y la de sus familias. Son muchos los casos de disputa de terrenos públicos recientemente, y el Ayuntamiento se ha encargado de buscar una conciliación. Uno de estos casos ocurre en la sindicatura de El Tamarindo, donde 24 familias que invaden un predio le exigen al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que les done el terreno, ya que este lugar tienen 24 años en el abandono y nunca ha funcionado como área verde. En respuesta, el presidente municipal afirmó que no permitirá que sigan invadiéndose terrenos que están destinados para otros fines, o bien que representa un riesgo para las familias, por lo que buscará conciliar con cada una de las personas que estén en predios irregulares viviendo. Son muchas las necesidades de vivienda, pero los desarrollos habitacionales se deben hacer con orden, cumpliendo con las leyes y reglamentos, para que vivan en buenas condiciones.

Popularidad. Y hablando de Estrada Ferreiro, el resultado de la encuesta de EL DEBATE sobre su Gobierno es una muestra de las acciones y declaraciones que ha hecho en sus seis meses como alcalde. Y de acuerdo con el presidente de la Asociación Política de Abogados, Daniel Cebreros Ordóñez, la popularidad del presidente municipal de Culiacán bajará más debido a que no ha sabido manejar su administración, además de que ha realizado acciones que perjudican a la ciudadanía; y eso ha sido castigado por la población, que no lo ve como un buen gobernante, y que respondió que no volvería a votar por él si volviera a ser candidato a la presidencia municipal de la capital sinaloense.