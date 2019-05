Mandato. Luego de sufrir cuatro meses por la eliminación del subsidio del Gobierno federal, las responsables de estancias infantiles de Culiacán y Mazatlán por fin recibieron una buena noticia, porque un juez federal falló a favor de ellas y ordenó a la federación que reactive este programa en Sinaloa, lo que es considerado por ellas como un logro, no solo para las estancias, sino para los niños y las niñas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad porque no tienen quien los cuide, alimente y eduque mientras sus madres o padres trabajan. Hay que recordar que hasta el mes pasado las mamás comenzaron a recibir los apoyos del Gobierno federal, pero se presentó un problema porque algunas no querían utilizar ese recurso para pagar las estancias, pues justificaban que ese dinero era de ellas y lo destinarían para lo que necesitaran, lo que provocó el cierre de más guarderías, que no pudieron soportar más tiempo la falta de ingresos. Con el mandato judicial, este programa se debe reanudar bajo las reglas de operación del año 2018, y para lo cual se aprobó un presupuesto por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del 2019. Ahora hay que esperar la respuesta del Gobierno federal ante esta derrota en los juzgados del Poder Judicial de la Federación.

Homologación. Los que están que brincan de alegría no solo son los maestros, que hoy festejan su día, sino también los trabajadores del sector de la salud en la entidad, que tras varios años de lucha por fin lograron la homologación salarial, y a partir de esta quincena verán reflejado el sustancial incremento salarial que fue autorizado con los 200 millones de pesos que fueron reasignados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos para este año. Con esto, se hará justicia a 2 mil 300 trabajadores que no tienen base, y que muchos de ellos recibían salarios precarios. Además del pago de su quincena con el aumento ya reflejado, recibirán otro depósito por el retroactivo de los meses de enero a abril, por lo que recibirán una importante cantidad de dinero, producto de su trabajo y su lucha por sus derechos laborales. Esta homologación salarial será mientras el Gobierno federal les entrega su basificación. No era posible que en Sinaloa había medidos especialistas que percibían 8 mil 300 pesos mensuales, pero ahora recibirán 28 mil pesos. Esto pone fin a una larga batalla por la homologación salarial de los trabajadores del sector de la salud.

Nuevos liderazgos. El movimiento agrícola por precios justos para las cosechas de los productores sinaloenses intenta ser dividido por intereses políticos, con peticiones que ya fueron atendidas por el Gobierno federal. Los líderes agrícolas, que forman parte del movimiento conformado por 16 organizaciones agrícolas en la entidad, han señalado a la diputada local por Morena Flora Isela Miranda Leal de estar impulsando a un grupo de productores para no respetar los acuerdos de las líneas de acción que han sido aprobadas por todas las organizaciones y utilizó a un grupo de la asociación Campesinos Unidos Sinaloenses para protestar en el Palacio de Gobierno y exigir un encuentro con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para pedirle que encabece las gestiones ante el Gobierno federal, incluso llegaron a cerrar las puertas de la Unidad Administrativa en presencia de la legisladora morenista, a quien acusan de buscar sacar raja política del problema del campo para sus planes de buscar la alcaldía de Guasave, y con este tipo de acciones busca darse a conocer y hacer que su partido voltee a verla. En el caso del dirigente del CAP, Agustín Espinoza, dejó en claro que las demandas planteadas por estos productores no tienen motivo, porque está más que claro que el gobernador ha estado encabezando las negociaciones ante Sader y el presidente, por lo que llamó a todos los agricultores a mantenerse unidos.

Ahorros. Vaya madruguete que les dieron a los regidores y a la síndica procuradora de Culiacán, porque fueron convocados a sesión extraordinaria de cabildo para votar el informe de avance de gestión financiera trimestral del municipio, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2019. Sin embargo, no les dieron tiempo de analizarlo, y no les quedó de otra que aprobarlo por unanimidad, sin saber a ciencia cierta lo que votaban; y solicitaron una reunión con la tesorera municipal Issel Guillermina Soto González para que les explique a detalle el informe financiero y les aclare a qué obras sociales han destinado los recursos para gestión que dejaron de otorgarle a los regidores, porque hasta ahora no se ve que hayan hecho algo para beneficio del municipio.