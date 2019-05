Cuentas propias. Las autoridades estatales del área de Seguridad buscan de todas las maneras posibles hacer comparativos con años o periodos anteriores para presumir que las tendencias de violencia e inseguridad van a la baja, aunque en el mes anterior se haya registrado un repunte. Pero, además, en el conteo de homicidios dolosos, la Fiscalía General del Estado excluye a las osamentas encontradas por las rastreadoras porque no se tiene el conocimiento de cuándo fueron asesinadas y enterradas. Para Ricardo Jenny del Rincón, coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía debe contabilizar los restos óseos que son encontrados en fosas clandestinas, porque se trata de personas que fueron asesinadas, o bien deben abrir un apartado en los conteos, pero se deben tratar como víctimas. Jenny del Rincón reconoció que falta mucho por hacer en el tema forense en Sinaloa, ya que no se cuenta con el equipo para realizar los estudios y determinar en qué tiempo fueron asesinados; pero al no contabilizar las osamentas, las estadísticas de homicidios dolosos son más bajas; así como tampoco se tienen cifras sobre el número de desaparecidos en la entidad.

Manifestación. El Congreso del Estado volvió a ser escenario de protestas. Ayer tocó el turno de los integrantes de la comunidad lésbico-gay, que acudió al Palacio Legislativo para rechazar los foros organizados por el Congreso del Estado, en donde los diputados locales atenderán las peticiones de los grupos religiosos y de la comunidad LGBTTTI, pero por separado, en relación con la legalización del matrimonio igualitario en Sinaloa. De acuerdo con Tiago Ventura, vocero de la comunidad, garantizar los derechos de los ciudadanos no se debe meter a consideración ni a debate, menos de quienes se oponen a la unión legal entre personas del mismo sexo; y aseguró que el Poder Legislativo sigue siendo manipulado por la Iglesia, y es por ello que el dictamen de la reforma del Código Civil del Estado no ha prosperado, a pesar de que hay compromiso del grupo mayoritario en el Congreso de aprobar esta reforma. La votación será muy dividida, y hay posibilidades de no ser aprobada.

Respuesta. Ante las declaraciones hechas por el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sobre las tasas de interés de los créditos del Fonacot, las cuales fueron calificadas por él como un robo, la Dirección General de Fonacot desde la Ciudad de México emitió un comunicado para aclararle al alcalde que las tasas de todos los productos que ellos manejan son de las más bajas del mercado, y para cualquier duda pueden consultar la información que publica Condusef, en donde se determinan de acuerdo con el tipo de crédito, los plazos de pago y el porcentaje de descuento del salario mensual, que eligen los propios trabajadores, y cuyo monto no debe exceder el 20 por ciento del sueldo mensual de cada trabajador. Estrada Ferreiro se ha negado a firmar el contrato con Fonacot para impedir que los trabajadores del Ayuntamiento contraten un crédito, porque afirmó que no será cómplice de un fraude contra ellos. Pero las tablas de intereses de los diferentes créditos muestran que los porcentajes que manejan son bajos, muy por debajo de los que cobran las instituciones bancarias.

Reconocimientos. Continúan los reconocimientos a los maestro de Sinaloa, y ayer fueron los presidentes municipales los que hicieron sus galardones a los profesores con trayectoria de 28 y 30 años de servicio. Uno de ellos fue en Angostura, donde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez destacó que el monumento más grande del maestro está en la obra humana, porque cualquier cosa material se desgasta y el corazón de un docente vale oro. Lo mismo en Elota, donde el alcalde Geovani Escobar Manjarrez resaltó que los docentes son grandes formadores de personas, que inculcan con conocimiento y valores. Los reconocimientos y los regalos entregados son el premio a su dedicatoria y una motivación para seguir formando a las nuevas generaciones en Sinaloa.