Incongruencias. Mientras que trabajadoras de la Delegación del Issste en Sinaloa están en la incertidumbre por haberse quedado sin empleo de un día para otro y porque no las quieren indemnizar conforme a derecho, el delegado del instituto afirmó que las ahora exempleadas recibirán la liquidación apegadas a la Ley Federal del Trabajo. Pero, por otra parte, por medio de un comunicado de prensa, la Dirección General del Issste en la Ciudad de México informó que Turissste no desaparece, sino que deja de ser un organismo desconcentrado y ahora se incorpora a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la dependencia, por un acuerdo de la Junta Directiva de compactar estructuras para hacer más eficiente la operación administrativa y fortalecer la atención médica. Y así está en otras delegaciones del Issste en el país, que ha recortado personal; y muchos de los trabajadores que siguen trabajando lo hacen con miedo de ser despedidos de un momento a otro.

Cruzados. El nuevo conflicto que ha sido provocado con el Gobierno de Culiacán, encabezado por Jesús Estrada Ferreiro, es con los comerciantes del corredor gastronómico Bacurimí-Culiacancito, a quienes les han hecho un ultimátum para que tumben bardas y retiren las estructuras metálicas que han instalado algunos negocios de comida a lo largo de los años. Pero mientras el alcalde Jesús Estrada habla de un proyecto para embellecer la vialidad, las banquetas y los camellones; la directora de Turismo del municipio, Alma Patricia Elenes, dice que el Ayuntamiento no tiene un proyecto de remodelación del corredor; pero, a diferencia del presidente municipal, mostró disponibilidad para apoyar a los comerciantes para incrementar el número de visitantes y repuntar las ventas. El alcalde ha abierto la posibilidad de reunirse con los inconformes, pero ya adelantó que tendrán que retirar todo lo que obstruya banquetas y vialidad, porque el peatón debe tener libre tránsito. Es mucha la cerrazón de Estrada Ferreiro, que en todos los casos se niega a negociar.

Disputa. La iniciativa promovida por Pedro Villegas Lobo, diputado local por Morena, para crear la ley de estacionamientos públicos, ha sido rechaza por los empresarios, que acusan que esta propuesta va en contra de la libre competencia comercial, y han asegurado que el legislador no ha tenido disposición de dialogar con ellos para llegar a un acuerdo. Pero el morenista aseguró que han sido los empresarios los que no se han acercado al Congreso del Estado para debatir sobre el tema, que busca beneficiar el bolsillo de los sinaloenses. No es el primer tema rechazado por el sector privado, que ha sido muy crítico por diversas disposiciones emprendidas por el Gobierno de la Cuarta Transformación y las Cámaras legislativas controladas por Morena.

En proceso. El proceso de contratación de la cosecha de maíz avanza, y a unos días de cerrar el plazo establecido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, todavía falta por contratar 1.5 toneladas del grano en Sinaloa, lo que tiene en incertidumbre a cientos de productores que todavía están en la esperar de registrar su producción. Los agricultores mantienen la mesa de negociación con el superdelegado Jaime Montes Salas, y están a la espera de la cita para la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; y el titular de Sader, Víctor Villalobos. La batalla de los productores sinaloenses ha sido muy dura este año, que es el primer ciclo agrícola de la Administración de la Cuarta Transformación. Y aunque todo va por buen camino, y parece que el panorama se aclara, el diputado local y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, se mantiene un ambiente de incertidumbre en el sector agrícola sinaloense. Se viene una semana determinante para el proceso de negociación, y esperan que los pagos fluyan de manera rápida para no tener que volver a movilizarse, aunque ya están preparados para eso.