De mecha corta. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sigue en el ojo del huracán, y él mismo se encarga de incrementar su intensidad, y ni sus funcionarios se salvan de su mal carácter. Ayer le tocó el turno a la directora de Turismo del Ayuntamiento, Alma Patricia Elenes Bernal, quien reconoció ante los medios de comunicación que las formas en que el Gobierno municipal actuaba en contra de los comerciantes y ambulantes no era la correcta. Y como el alcalde rápidamente se enciende en sus declaraciones, dejó muy en claro a la funcionaria municipal que, si no le parece bien la forma en la que se encuentra trabajando el Ayuntamiento, pues que pida su renuncia, ya que él se ha encargado de ejercer la ley y los reglamentos, y toda persona que invada un predio o la vía pública será desalojadas. Pero Estrada Ferreiro no se quedó únicamente con ese regaño, sino que advirtió que, de no renunciar, él mismo podría despedirla. Alma Patricia Elenes fue presidenta estatal del Partido Encuentro Social; en el pasado proceso electoral formó parte de la alianza que llevó a Jesús Estrada a la presidencia municipal; y fue invitada a laborar en el Gobierno de Culiacán. Hay que recordar que el alcalde también trae pleito cazado con la síndica procuradora Sandra Martos Lara, propuesta para el cargo de elección por el mismo partido, el PES. Esto demuestra la poca tolerancia que tiene Estrada Ferreiro de quienes piensan diferente a él.

A las aulas. Con la entrada en vigor de la nueva reforma educativa, las evaluaciones punitivas ya forman parte de la historia, y los docentes que resultaron no idóneos y habían perdido su base serán reincorporados. En el caso de Sinaloa, únicamente son 17 docentes que la Secretaría de Educación Pública y Cultura tiene plenamente ubicados, y está en proceso para que regresen a las aulas y recuperen sus derechos sindicales. El titular de Sepyc, Juan Alfonso Mejía López, encabezó ayer la entrega de plazas vacantes y de promoción para 113 docentes de nuevo ingreso y 10 de promoción; en donde señaló que el gobernador Quirino Ordaz Coppel está con el magisterio sinaloense, por lo que se tienen garantizados los derechos de los maestros, así que buscan que los procedimientos abiertos se lleven a buen término. Los retos y necesidades en el sector educativos son muchos, y con la reforma educativa se obliga al Gobierno federal a incrementar el recurso para garantizar que esta se cumpla y por fin lograr la calidad de la educación, para beneficio de los niños, adolescentes y jóvenes, y de miles de maestros que tendrán una responsabilidad muy grande. Cayó la reforma educativa, y ahora inicia una nueva etapa en el sistema educativo en el país. La historia se encargará de juzgar la eficiencia o deficiencia del nuevo marco normativo en materia educativa.

Subasta. Los intentos por vender la antigua Casa de Gobierno fracasaron, porque no hubo compradores que aceptaron pagar los 37 millones de pesos en que fue puesta a la venta, y tras dos subastas que fueron declaradas desiertas, y muchas peticiones para ser donada; el gobernador Quirino Ordaz Coppel decidió un convenio de colaboración con el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, para subastar el inmueble que fue residencia de ocho mandatarios estatales desde 1964. Este acuerdo renueva el que se firmó hace dos años, y que ha permitido al Gobierno del Estado transferir bienes muebles e inmuebles al SAE, que ha otorgado apoyos a Sinaloa para el Sistema DIF que han servido para atender a familias en condición de vulnerabilidad o en situaciones de emergencia, como las provocadas por las intensas lluvias del año pasado en diversos municipios. No se dio a conocer el monto en que será ofertada, pero seguramente será a un precio mucho más bajo.

Tarifas. Los diputados locales volvieron a demostrar ayer que pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de lucha por un beneficio para todos los sinaloenses, y ayer aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las autoridades federales a implementar medidas para la reducción del costo de energía eléctrica, y además agregaron mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para incrementar el subsidio de verano a los ciudadanos. La bancada del PRI, apoyada por la de Morena, presentaron el punto que evidenció los altos pagos de energía eléctrica que se mantienen en Sinaloa. No todo es peleas en el Congreso del Estado.