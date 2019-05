Desgaste. En los casi siete meses que lleva como presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ha tenido un desgaste impresionante para el tiempo que tiene al frente del Gobierno municipal, y todo a consecuencia de sus declaraciones y las decisiones que ha tomado en perjuicio de comerciantes y vendedores ambulantes. Pero con los comerciantes de Bacurimí y Culiacancito se ha encontrado con una resistencia, y se irán por la vía legal para defenderse de lo que ellos han considerado como un atropello de las autoridades municipales. Incluso hemos confirmado con fuentes al interior del Ayuntamiento de Culiacán que sus mismos funcionarios y trabajadores no están de acuerdo con las decisiones que toma Estrada Ferreiro, pero por temor a ser reprendidos o despedidos por el alcalde, no se animan a decirle nada; y para muestra está el ejemplo de la directora de Turismo, Alma Patricia Elenes, quien se manifestó públicamente contra las formas que usa Jesús Estrada contra los comerciantes de la ciudad; el alcalde le respondió que si no está de acuerdo con su forma de trabajar, que renuncie, o incluso él la despedirá. De acuerdo con servidores públicos del municipio, las decisiones de Estrada Ferreiro han sido por berrinches y cuestiones personales, pero siempre justifica que está cumpliendo con la Constitución y la ley, y esto le ha costado ser uno de los alcaldes más criticados e impopulares de Sinaloa, mientras su Gobierno no ha iniciado ninguna obra, ni tampoco entregado apoyos sociales.

Comparaciones. En contraparte del polémico alcalde Estrada Ferreiro, que junto con los presidentes municipales de Ahome, Guillermo Chapman; de Guasave, Aurelia Leal; y Mazatlán, Guillermo Benítez, les ha ayudado a otros a brillar, porque se han dedicado a llevar beneficios a sus gobernados. En el caso más cercano de la capital sinaloense destaca el primer edil de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, que ha gobernado sin estar metido en temas polémicos, sin que el municipio tenga rezagos y necesidades, pero han sido atendidos por el Ayuntamiento. Lo mismo sucede en Elota, con Ángel Geovani Escobar; Griselda Quintana, de Cosalá; María Lorena Pérez, de Badiraguato; Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado; Jesús Guillermo Galindo, de Mocorito; y Aglaeé Montoya Martínez, quien recuperó el municipio para el PRI, luego de tres administraciones ganadas por PAN-PRD-PAS, pero ha navegado en aguas tranquilas y con gestiones en la Ciudad de México en busca de concretar proyectos para su municipio. El contraste es demasiado entre los alcaldes del centro del estado con Jesús Estrada Ferreiro.

En venta. Luego de ser una de las obras más emblemáticas del Gobierno de Mario López Valdez, que fue inaugurada el 9 de julio de 2015, ahora el gobernador Quirino Ordaz Coppel plantea vender el Parque Temático debido a que el costo para su mantenimiento es elevado, y que además todas las cosas recreativas deben de estar de parte de los empresarios, no del Gobierno. Pero mientras que el Gobierno estatal busca deshacerse del Parque Temático, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo que buscará rescatarlo, porque sería una opción instalar la rueda de la fortuna similar a la que se encuentra en Londres, y que también ha sido de las ocurrencias que ha tenido en sus casi siete meses como presidente municipal. Este lugar tiene mucho potencial para ser un gran atractivo turístico para los niños de Culiacán y los visitantes, pero en los cuatro años que lleva en operación le han fallado las estrategias para hacerlo rentable y se ha convertido en una carga presupuestal para el Gobierno del Estado.

Renuncia. A más de tres meses de ser ratificado en su cargo como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sinaloa, Víctor Gandarilla Carrasco presentó su renuncia con fecha del 31 de mayo; con lo que pone fin a 60 años en el servicio público, aunque no quiso decir que se retira de la política. El aún funcionario estatal aclaró que el pasado 30 de noviembre presentó su renuncia cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto, pero le pidieron que se quedara para apoyar con el Gobierno; y dejó en claro que todo tiene un principio y un fin, pero tiene derecho a dedicarse a otras actividades, pero no hubo ninguna otra cuestión para tomar esta decisión.