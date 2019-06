Fortalecen Redes. Las Redes Sociales Progresistas (RSP) dieron otro paso en el proceso para convertirse en partido político nacional. Ayer en Culiacán, 3 mil 790 delegados dieron su respaldo en la asamblea estatal, que fue validada por el Instituto Nacional Electoral. El evento multitudinario fue encabezado por toda la plana mayor de la organización, como Fernando González Sánchez, comisionado nacional; René Fujiwara Montelongo, nieto de Elba Esther Gordillo y uno de los fundadores de las RSP; y el coordinador general, Juan Iván Peña Neder. Sinaloa se convirtió en el sexto estado en que lleva a cabo una asamblea, y se necesitan al menos 20 para cumplir con el requisito de constituirse como instituto político. Anteriormente lo habían logrado en los estados de Chiapas, Campeche, Nuevo León, Durango e Hidalgo, donde han reunido a más de 3 mil delegados y fueron validadas por el INE. De acuerdo con Fernando González, el proyecto alternativo de nación que impulsan es que haya mayor transparencia en el ejercicio gubernamental y en el manejo de los recursos públicos, que los partidos no reciban financiamiento público y rechazan los cargos de elección por representación proporcional; además, dejan la puerta abierta para que se sumen todos los sinaloenses que deseen formar parte de este nuevo movimiento político; que en Sinaloa esperan iniciar con un padrón de más de 30 mil militantes. De los políticos que se sumaron destaca el exsenador Manuel Cárdenas Fonseca, y el exregidor y exdirigente del SNTE 27 Jaime Quiñónez Muñoz.

Fuerza Trébol. De los grupos políticos locales que se sumaron a las Redes Sociales Progresistas, destaca la Fuerza Trébol, encabezada por Gerardo Vargas Landeros, que convocó al mayor número de delegados a la asamblea estatal, y al momento de las presentaciones fue quien se llevó el aplauso más fuerte y de pie. Previo al inicio del evento, estuvo más de dos horas afuera del salón recibiendo y saludando a los delegados, y atendiendo a los reporteros que le solicitaron entrevistas, donde confirmó su militancia en las RSP y su salida del Partido Revolucionario Institucional, adonde ya no acudirá a reafiliarse. Entre sus declaraciones, dijo que desde hace mucho ya no formaba parte del PRI, donde ya no fue tomado en cuenta para ninguna candidatura o dirigencia partidista, a pesar de sus 40 años de militancia. Junto con Vargas Landeros, se sumaron personajes muy identificados con él, y que fueron funcionarios en la administración de Mario López Valdez, como Raúl Alfredo Pérez Miranda, Bernardo Cárdenas Soto, Genaro García Castro, Gerardo Hervas Quindos, David Murillo Tamayo, Juan Carlos Suárez Guzmán, Judith Luna Castro y María Elena Murillo Rojo.

Reunión. Al término de la asamblea, los dirigentes nacionales de las RSP y Gerardo Vargas Landeros comieron con Elba Esther Gordillo en el restaurante de un hotel del sector Tres Ríos, donde presentaron el informe con el resultado de la sexta asamblea, en donde se logró una histórica afiliación. Los líderes del movimiento han subrayado que aunque La Maestra no forma parte de RSP, es una líder moral y también de sus principales asesoras. En esa reunión se acordó quién será el dirigente estatal del instituto político una vez que obtengan el registro del INE.

Al olvido. Luego de ventilar casos de soborno en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado busca por todas las maneras posibles apagar el fuego que algunos de sus legisladores encendieron en la sesión ordinaria del pasado martes; y el tema se le salió de control a la coordinadora parlamentaria, Graciela Domínguez Nava, porque el tema ni siquiera estaba considerado para hacerlo público, pero la “calentura” del legislador Juan Ramón Torres Navarro, quien se quedó sin argumentos para responderle a la panista Roxana Rubio Valdez, provocó que la acusara de haber entregado 300 mil pesos a su compañero de bancada Florentino Vizcarra Flores, a quien no le quedó de otra que unirse a la acusación y reconocer que recibió el soborno, aunque después lo regresó. Y de acuerdo con Domínguez Nava, A pesar de que afirman tener videos y fotos que comprueban este delito, el grupo parlamentario no evidenciará ni expondrá a ninguno de los diputados que dieron soborno, ni tampoco se interpondrán denuncias formales. La estrategia es apostarle al olvido, para que el tema se enfríe, y ha ordenado a sus legisladores que dejen de dar declaraciones al respecto, porque entre más hablan, hunden a más de sus compañeros de bancada; y se supone que con la cuarta transformación ya no habrá corrupción.