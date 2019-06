La Glorieta

Con multa y todo. El que no sabe cómo desalojar a los comerciantes de Bacurimí es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ya que como medida de presión los multó con 7 mil pesos porque obstruyen la vía pública. Los comerciantes han referido que la política del alcalde contra ellos los afectará sobremanera, mientras él sigue con su postura de quitarlos. También precisó que eso no es extorsión ni chantaje, mucho menos se está abusando de nadie, ya que solo pretende que se reubiquen y se pongan en el lugar que les corresponde para que dejen las calles y las banquetas para que las personas puedan transitar libremente. Qué bueno sería que el alcalde también asumiera esta enérgica postura contra las personas que violan el Bando de Policía y Buen Gobierno, los que andan asaltando negocios o los aquellos que se encargan de “vaciar” las casas de la ciudadanía. Pero parece que ejerce una política contra aquellos que contribuyen al sostenimiento de la economía local a través de decisiones con señas de ocurrencia, sin un estudio ni mucho menos un plan, sino a como recorre la ciudad y lo que se va encontrando a su paso.

No cumplen. La histórica deuda que mantiene Gobierno del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Sección 53 va en aumento, ya que al abonar solo lo hace al rezago que se tiene, no a la deuda actual. Fernando Sandoval Ángulo, secretario de la Sección 53, dijo que solo en el rubro de vivienda y el rezago del Figlosnte suman 300 millones de pesos, pero de manera global la deuda asciende a 700 millones de pesos. Los maestros solo esperan que el secretario de Finanzas se ponga al corriente, ya que actualmente dejaron de abonarles los meses de abril y mayo, por lo que desean llegar a un acuerdo para que se cumpla y poco a poco pagar a los docentes afectados. El líder magisterial refiere una excelente relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, así que los maestros esperan que esto se refleje en pagos.

Como zona de minas. Son muchos los ciudadanos que están preocupados por el próximo ciclo de lluvias, porque sin caer una sola gota de agua hay zonas de la ciudad que parecen minadas. Entre las zonas afectadas se encuentras la colonia Pemex, Los Lirios, Acueducto, entre otras. El Ayuntamiento tiene una unidad de bacheo, pero lo que no tiene es recurso para tapar tanto hoyo. En este tema se pondrá a prueba la capacidad de gestión del alcalde y de sus colaboradores, porque en años pasados se pedía apoyo a empresas cementeras y a Pemex para poder bachear, y sí lo daban. También existe preocupación porque algunos drenes y canales están llenos de maleza, que, de no atenderse de inmediato, provocará severas inundaciones. Autoridades municipales, a ponerse las pilas.

Violencia extrema. Mientras las autoridades presumen bajas en los delitos, en videos se demuestra que las calles son de nadie y quienes mandan son los malos. Por desgracia, volvió a salir un video en donde mujeres y jóvenes son golpeados de manera salvaje. Pese a la crueldad, no se escucharon las voces de las mujeres líderes ni de hombres condenando de forma enérgica este hecho, y es como si ya se hubiera perdido la capacidad de asombro. Fue mucha gente la que por morbo vio el video, y hasta opinaba sin saber lo que había detrás de la golpiza. ¡Hasta cuándo la sociedad dejará de ser tan insensible y dejará de ver estos hechos como si fueran algo normal! ¡Hasta cuándo se van a dejar de compartir y viralizar estos videos en donde el drama principal es el sufrimiento de hombres y mujeres que están en estado de indefensión! Sinaloenses, cuando les lleguen este tipo de videos, no hay que compartirlos, no hay que permitirles a los torturadores que tengan la atención y el poder.