Sospechas. Además de que el Congreso del Estado lo destituyó de su cargo como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para reinstalar a Lucila Ayala de Moreschi, Héctor Torres Ulloa podría enfrentar un problema mayor, porque el actual presidente del organismo autónomo, Jesús Iván Chávez Rangel, encontró inconsistencias en el uso de los recursos públicos y hay sospechas de malos manejos del erario, por lo cual acordaron los tres magistrados que integran el Tribunal contratar a un despacho para que haga una auditoría interna. A esto hay que sumarle que Torres Ulloa tampoco hizo el proceso de entrega recepción a Chávez Rangel, a pesar de que el cambio de presidente se dio antes de la resolución judicial a favor de Ayala de Moreschi, y de la determinación del Congreso del Estado; y no presentó el informe anual ante el Poder Legislativo, lo cual hicieron hasta ayer. De acuerdo con el magistrado presidente, el Tribunal de Justicia Administrativa atraviesa por una difícil situación financiera, porque es muy poco el recurso con el que cuentan para operar, tienen una deuda superior al millón de pesos, y el Ejecutivo Estatal dejó de entregarles los recursos correspondientes, establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado 2019; lo que además complica que le puedan pagar a Lucila Ayala por los dos años de salarios caídos. Antes de dejar su cargo, Héctor Torres anunció que se defendería por la vía jurídica, porque también le estaban afectando en sus derechos, y ahora deberá defenderse por esta situación.

Respuesta. Tras dos días de críticas, el presidente del Comité Ciudadano Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, Francisco Manuel Mojica López, le respondió a la presidenta de Coparmex e integrante de la Comisión de Selección, Edna Fong Payán, quien lo acusó no de dar la cara a la sociedad para informar lo que están haciendo en el combate a la corrupción; señalamientos que fueron calificados por Mojica López como desafortunados, y aclaró que la supuesta invitación que le hizo el organismo empresarial no fue el día 15 de mayo, como dijo Fong Payán, sino que la hicieron el día 9, y más que una invitación parecía una notificación, donde le solicitó que informara a la brevedad posible todo lo que el Comité Ciudadano y el Comité Coordinador han hecho y a lo que se han enfrentado. Francisco Mojica, quien está por concluir el periodo para el cual fue electo por el Congreso del Estado, dejó en claro que el Comité trabaja en el informe anual que presentarán a la sociedad sinaloense, y que su respuesta a Coparmex fue que una vez cumplieran con este acto, se le aclararían todas las dudas que tuvieran, y en ningún momento se les dijo que no. La expectativa que generó el Sistema Anticorrupción es muy alta, y en su primer año se han dedicado a elaborar los reglamentos que les permitan operar, pero también les ha fallado la comunicación para dar a conocer lo que están haciendo. Ha pasado un año, y la corrupción —en caso de haber— sigue sin ser combatida.

Incongruencias. Y mientras ambientalistas y autoridades de todos los niveles de Gobierno se sumaron al llamado de cuidar el medio ambiente, sembrar árboles y cuidar nuestros recursos en el marco del Día del Medio Ambiente, en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, de la ciudad de Culiacán, a la directora del plantel se le ocurrió poder por completo los árboles de uno de los patios, donde los alumnos acostumbran a sentarse para comer sus alimentos a la hora del recreo y hacer diversas actividades fuera del aula. Esto generó la molestia de los padres de familia, que le reclamaron a la directora por haber cometido este ecocidio, y de no haberles informado antes de gastar 7 mil pesos en algo que afectaría a sus hijos. La directora intentó justificarse que la decisión la tomó por seguridad de los niños, pero el daño ecológico fue muy fuerte, y ahora los niños han perdido mucha sombra en los patios donde conviven, y ahora tendrán una mallasombra, que no cubre por completo los rayos solares. Y se supone que en las escuelas se enseña sobre la cultura del medio ambiente; de ahí el llamado fuerte para el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, para que evite que esto vuelva a suceder.

Propuestas. El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado presentó acciones concretas por la educación en Sinaloa, con las que buscan regular el uso de celulares en las aulas de educación básica, establecer una matrícula universal y la portabilidad en bachillerato, y lo más importante, que se legisle para garantizar que el presupuesto para universidades públicas sea irreductible.