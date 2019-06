La Glorieta

De borrachos y policías. Lo que a continuación leerá, estimado lector, no es broma: en la semana de festejos por el Día del Policía realizarán la competencia El Mejor Bebedor, y no creemos que la competencia se refiera a limonadas. Sí, así como lo lee. Es cierto que es una semana de convivencia entre los agentes, pero habrá que preguntarle al genio que se le ocurrió esta idea si sabe que Sinaloa, con 721 muertes, fue el estado con más decesos en accidentes viales, y que la mayoría fue por conducir bajo los efectos del alcohol (segundo lugar fue por el uso del celular), de acuerdo con la Secretaría de Salud. Esto porque la Policía Municipal es el cuerpo policial con más presencia en el municipio, y justo una de sus principales acciones es evitar que se conduzca bajo los efectos del alcohol. Entonces ¿cómo pensar en dignificar al policía municipal cuando festejan su día con un juego de borrachos en lugar de uno de táctica policial, adiestramiento o puntería? Esperemos que esto no sea parte de una ocurrencia malintencionada que busca exhibirlos, como parte de un fuego amigo que podría estar dándose en la relación Ayuntamiento-SSPyTM.

Y el arroyo, ¿para cuándo? Los vecinos de las colonias Independencia y Benito Juárez, en la sindicatura de Costa Rica, esperan ser escuchados, aunque las primeras lluvias —de acuerdo con los pronósticos— están por llegar, y con ellas el riesgo de sufrir, de nuevo, otra inundación que ocasione daños a sus inmuebles y pertenencias. Aquí el reclamo es contra la Conagua, que realizó una obra bien intencionada, pero no resolvió el problema de fondo. Tras el huracán Manuel, en el 2013, puso tubos en el arroyo Los Becos, pero resulta que los mismos se tapan y hacen que el agua termine formando inundaciones. El remedio no sirvió, y los vecinos amenazan con manifestarse. Estamos en un periodo de austeridad impulsado por el Gobierno federal y replicado por el estatal, y tal parece que este arroyo, como muchos otros, así como otras necesidades que afectan a los más vulnerables, tendrán que esperar, pues no son prioridad. Quizá hasta la próxima campaña política, cuando venga alguien a decir que ahora sí.

Intromisión a cuerpos autónomos. Los que pretenden interponer acciones internas en contra de Adriana Zárate y Pedro Villegas Lobo, diputados locales de Morena, son los del Suntuas Administrativos e Intendencia, pues aseguran que hubo intromisión, además de que violaron la autonomía del Sindicato y de la misma UAS al asistir al registro de planillas para el nuevo Comité Ejecutivo del Suntuas 2019-2022, en donde los legisladores comentaron que la UAS tiene secuestrado al Sindicato y que hay corrupción en el proceso de cambio de diligencia. El Colegio Electoral expresa que están violando la autonomía, pues asistieron sin ser invitados por ningún ente del Sindicato, además de que para cualquier aclaración cuentan con un notario público que avala las cláusulas de las elecciones, por lo que piden que respeten su democracia.

Piden austeridad hasta en graduaciones. El Gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es de austeridad, y varios estados y universidades se han sumado. En el estado, el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer que, al haber implementado el plan de austeridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa ha tenido un ahorro de 1508 millones de pesos, en comparación con los últimos tres años de la pasada Administración. La UAS también se sumó a ese llamado, muestra de ello el rector, que se redujo su sueldo para ganar menos que el presidente de la República. Ahora, los titulares de las dependencias educativas hacen el llamado para que sean los propios padres de familia los que se sumen al llamado y no realicen gastos innecesarios al graduarse sus hijos.