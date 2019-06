Otra vez. En los seis meses que lleva como presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ha hablado mucho de injusticias, fraudes, irregularidades, pero todo ha quedado en declaraciones, y no ha actuado de manera legal contra nadie. Cada vez que el alcalde da una entrevista o habla al micrófono en un evento aprovecha para criticar o hablar mal de alguien, lo que le ha provocado muchas críticas en su contra y molestia del personal a su cargo, como los policías municipales, que están enojados porque no les ha autorizado el aumento salarial de este año, pero ayer declaró estar en contra del pago retroactivo al incremento al salario para los agentes preventivos del municipio, ya que, para él, es injusto otorgar este recurso público, aunque sea un derecho laboral que tienen los trabajadores; sin embargo, está consciente de que tiene que cumplir con esta medida, puesto que así lo establecen las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Pero qué necesidad tiene de hacer estas declaraciones, que solo aumentan la molestia que los policías tienen contra él, pero el alcalde Estrada Ferreiro no cuida las formas.

Desabasto. La crisis en el sector de la salud por la falta de medicamentos continúa, y pone en peligro la salud y la vida de los sinaloenses que requieren atención médica y un tratamiento para recuperarse de una enfermedad o accidente. Desde que inició el año está en curso el proceso de compra consolidada, al que el Gobierno del Estado decidió sumarse, sin pensar que esto le generaría serios problemas, más que un beneficio de ahorro presupuestal.

Rosa Elena Millán Bueno, directora del Seguro Popular en Sinaloa, informó que tuvieron que comprar medicinas por su propia cuenta, en donde hicieron una inversión de 30 millones de pesos del Seguro Popular para la compra directa de medicamento para poder brindarle el servicio a los derechohabientes que lo necesitan.

Gestiones. El gobernador Quirino Ordaz Coppel encabeza las gestiones ante el Gobierno federal para que Sinaloa cuente con la tarifa 1F para las tarifas eléctricas. A estas gestiones se ha sumado el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, que con el apoyo de los integrantes del cabildo aprobaron un punto de acuerdo para apoyar estas acciones, por considerar como muy justa esta demanda ciudadana, ya que el cobro en el consumo del servicio de energía eléctrica es muy alto, tomando en cuenta que en Sinaloa en la mayoría de los meses se siente un intenso calor, lo que hace necesario el uso de aires acondicionados casi todo el día, y eso eleva los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.

Tenencia. En la Cámara de Diputados se analiza que el Gobierno federal vuelva a cobrar el impuesto a la tenencia vehicular; incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, Alfonso Ramírez Cuéllar, dio a conocer que esta propuesta va encaminada a homologar este gravamen en el país, porque hay estados, como Sinaloa, que lo eliminaron, pero hay entidades en donde está vigente desde hace muchos años, por lo que se comete una competencia desleal; así que proponen que la federación lo vuelva a cobrar y que ese recurso regrese a los estados. Esta propuesta ha generado mucha molestia de la ciudadanía, porque en algunas entidades significaría crear un impuesto; por lo que el dirigente estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero, se pronunció en contra de las intenciones del Gobierno federal y de la Cámara de Diputados de federalizar el cobro por concepto de impuesto de tenencia vehicular. En Sinaloa por muchos años se luchó para que se eliminara este impuesto: durante el sexenio de Mario López Valdez se creó un subsidio para que la mayoría de los propietarios de vehículos no pagara este gravamen; y Quirino Ordaz impulsó una iniciativa para eliminarlo, y cambiar para que las placas sean permanentes, en lugar de la vigencia de tres años; esto sería un retroceso y se percibe la desesperación del Gobierno federal por obtener más recursos públicos por la vía de los impuestos.