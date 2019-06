Otro tsunami. Los diputados locales abanderados por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT y Encuentro Social) que ganaron gracias al tsunami nacional provocado por Andrés Manuel López Obrador, ellos mismos provocaron un nuevo tsunami que resquebrajó el grupo parlamentario, que a penas en octubre pasado llegó con tanto poder, porque eran 27 legisladores, por lo que tenían mayoría calificada (23 de Morena, 3 del PT y 1 del PES). Pero la misma disputa interna por el control del Poder Legislativo fue restando fuerza al liderazgo impuesto de Graciela Domínguez Nava, que ahora solo cuenta con 17 diputados, con la renuncia pública de seis de sus compañeros a la bancada que ella coordina, pero hay al menos un par más que también podría abandonarla. Nunca en la historia del Congreso del Estado se había presentado un caso similar, lo que pone en evidencia la mala capacidad política para negociar, porque según nos han comentado, no se acerca a negociar con nadie, ni con los suyos, mucho menos con las demás fuerzas políticas; y aunque al inicio de la legislatura no los necesitaba, hoy se ha venido quedando sola.

Ruptura. A nombre de sus compañeros de bancada, Flora Isela Miranda Leal, Fernando Mascareño Duarte, Rosa Inés López Castro, Apolinar García Carrera y Mariana de Jesús Rojo Sánchez; Jesús Palestino Carrera salió ante los medios de comunicación para anunciar la separación del grupo parlamentario, luego de que han violado sus derechos políticos y no les dan libertad de actuar, ni para tomar decisiones al interior de la bancada, además de que luego de haber votado en contra de los matrimonios igualitarios han sido amenazados de ser expulsados del partido. Esta bomba le estalló en las manos a Graciela Domínguez, que después de haberlos linchado públicamente, intentó retenerlos, pero el daño ya estaba hecho. Los conflictos internos en la bancada morenista parecen irreconciliables, y estos comenzaron previo a la instalación de esta legislatura, porque los fundadores de Morena querían tener la coordinación del Congreso del Estado, y no cayó nada bien que una experredista que recién llegó al partido tuviera tanto poder, y que los ha venido excluyendo en la toma de decisiones. Así que, entre la falta de liderazgo, la soberbia de muchos legisladores de Morena, que se sienten tocados por los dioses y que los mortales no los merecen, la inexperiencia y la falta de preparación, han detonado esta crisis política que parece no tener solución, y peor que todavía no termina el primer año legislativo.

Panistas. Juan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya compiten por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en una nueva batalla electoral por el control del instituto político y por las candidaturas de representación proporcional a diputados y regidores. En la última década, el control del partido ha estado en manos de Adolfo Rojo Montoya y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Villalobos Seáñez, con todo y la crisis que enfrentaron durante la dirigencia nacional de Ricardo Anaya Cortés, que llegó a la disolución del Comité Directivo Estatal, presidido por Adolfo Rojo. Hace dos años, ambos grupos de panistas se enfrentaron por la dirigencia estatal, y la victoria fue para Sebastián Zamudio y Loar López, del grupo de Rojo y Villalobos; en esa ocasión la fórmula era Alejandro Higuera y Juan Carlos Estrada, que se fueron a los tribunales porque alegaron irregularidades en el proceso. En esta ocasión, Alejandro “Diablo” Higuera apoya a Adolfo Rojo. Tendrán un mes para hacer campaña, y la elección será el domingo 28 de julio.

Basura. El problema del servicio de recolección de basura cada día se incrementa más, y hay colonias en donde no aguantan el mal olor porque los camiones se tardan días en volver a pasar, a pesar de que en anteriores administraciones municipales el servicio era diario. En sectores como Montebello, Colinas de San Miguel y Las Quintas los vecinos demandan al Ayuntamiento de Culiacán que cumpla con su obligación y brinde el servicio a los culiacanenses, porque para eso fue electo con el voto popular. Con todo y los problemas con los camiones descompuestos, en las anteriores legislaturas no había problemas para recolectar la basura. Alguien está fallando en el Gobierno municipal que preside Jesús Estrada Ferreiro, porque actúan como si no supieran qué hacer para restablecer el servicio en todas las colonias de la ciudad.