Conflicto. Luego de haber acudido el pasado viernes a la Ciudad de México a comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, los legisladores locales esperan que en treinta días haya un resolutivo por la denuncia interpuesta por Jesús Palestino Carrera contra la coordinadora del grupo parlamentario morenista, Graciela Domínguez Nava, por considerar que han sido objeto de violencia política. De acuerdo con Palestino Carrera, en caso de no emitirse un dictamen a su favor, acudirá al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa con el fin de lograr el respeto a sus derechos políticos como diputado local. Quien prefirió callar sobre la comparecencia por la denuncia en su contra fue Graciela Domínguez, por respeto a los lineamientos internos del partido. Antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones habrá noticias de la Ciudad de México.

Desaparecido. Vaya susto que se pegaron algunos legisladores locales de Morena, porque desde el pasado viernes no habían podido localizar a su compañero Apolinar García Carrera, pues las llamadas iban directo al buzón, no respondía mensajes; le marcaron a su mamá y a sus hermanas, pero tampoco sabían de él, y la asistente del legislador tampoco respondía las llamadas. El susto terminó ayer alrededor de las 11:00 horas, cuando Apolinar García llegó al Congreso del Estado para acudir a la sesión ordinaria.

Daños. El recién modernizado bulevar Rolando Arjona ya presenta daños en su infraestructura, pues los conductores de camiones y automóviles que por ahí circulan no respetan las ciclovías y han arrancado las boyas de plástico que fueron colocadas para delimitar el áreas exclusiva para la circulación de bicicletas, lo que pone en peligro a los ciclistas. Hace falta mucha cultura vial en Culiacán, pero también vigilancia de la autoridad y aplicar la ley para quienes no respeten los espacios para circular, no solamente en el bulevar Rolando Arjona, sino en toda la ciudad; y si continúan los embotellamientos viales, a pesar de ya estar en funcionamiento el paso superior vehicular, alguna estrategia deben implementar para darle mayor fluidez a la circulación.

Pagos. Los trabajadores sindicalizados del estado esperan con ansías el inicio del periodo vacacional, que, para el caso de los burócratas, iniciará el viernes 19 de julio, y deberán regresar a labora el lunes 5 de agosto; pero lo que más esperan es el pago retroactivo del aumento salarial que fue aprobado por el Gobierno del Estado, que fue del seis por ciento directo al salario y cuatro por ciento en prestaciones. De acuerdo con Gabriel Ballardo Valdez, dirigente del Stase, hay el compromiso del Ejecutivo estatal de pagar este viernes el retroactivo del incremento salarial. Los que también están muy contentos son los maestros de Cobaes, porque a partir de hoy les pagarán los quincenas correspondientes al periodo vacacional a los más de 4 mil trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Heredero. Con un nombre de mucho peso y que de inmediato hace recordar a su padre, Luis Donaldo Colosio Riojas busca formar su camino en la política. Actualmente es diputado local por Movimiento Ciudadano en Nuevo León y forma parte de un grupo de jóvenes políticos que juegan un papel de oposición ante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El joven Colosio estuvo ayer en Culiacán, invitado por Coparmex, con quienes tuvo un encuentro, en donde criticó a AMLO por los estrategias que ha emprendido y que muchas de ellas seguramente no funcionarán; e invitó al sector empresarial para que juegue un liderazgo más relevante y de contrapeso ante las políticas públicas del Gobierno federal. Con la política que corre por su venas, el hijo del excandidato presidencial priista asesinado en el año 1994 tiene en su proyecto de vida continuar con su carrera política después de concluir con su cargo en el Congreso del Estado de Nuevo León.