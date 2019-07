Corrupción. A penas la semana pasada el dirigente del PAN en Culiacán, Adolfo Beltrán Corrales, presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Culiacán ante la Auditoría Superior del Estado por actos de corrupción; pero ayer la dirigencia estatal de su partido, encabezada por Sebastián Zamudio Guzmán y Loar López Delgado; y el coordinador de los diputados locales, Jorge Villalobos Seáñez, como testigo presencial, denunciaron públicamente a Beltrán Corrales de que en su periodo como tesorero del Comité Directivo Estatal fue separado de su cargo por hacer mal manejo de los recursos del partido, por haber pagado supuestamente en tres ocasiones 9 mil 700 pesos por el mantenimiento de una palmera y jardín; así como la compra de accesorios e instalación de un baño por un monto de 18 mil pesos; y que se hicieron pagos en gasolina por casi 500 mil pesos, de los cuales no hay registro ni evidencia de que se haya consumido esa cantidad de gasolina. Esta denuncia mete ruido al proceso de renovación del Comité Estatal porque Adolfo Beltrán forma parte del grupo que postuló a Juan Carlos Estrada e Ivanóvich Gastélum, por la dirigencia estatal panista; quien compite contra Adolfo Rojo Montoya, jefe político de Zamudio y López, y socio de Villalobos. Así las cosas en el fracturado y cada vez más debilitado Partido Acción Nacional en Sinaloa.

Propuestas. Y luego de denunciar públicamente a Adolfo Beltrán Corrales, el presidente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán, hizo un llamado a los dos candidatos registrados a la dirigencia del Comité Directivo Estatal, Adolfo Rojo Montoya y Juan Carlos Estrada Vega, para que den a conocer sus propuestas a los militantes para que voten por ellos en una campaña de altura y donde salga fortalecido el Partido Acción Nacional, donde sobresalga el llamado a la unidad, y los invitó a no hacer denostaciones. La elección de la dirigencia estatal y de los 18 Comités Municipales será el domingo 28 de julio.

Estacionamientos. La iniciativa presentada por el diputado local por Morena Pedro Villegas Lobos que propone eliminar el cobro de estacionamientos en los centros comerciales de Sinaloa acaba de recibir otro empujón a la congeladora legislativa del Congreso del Estado, porque el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se comprometió con el sector empresarial a apoyarlo para que esta iniciativa no sea aprobada. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, se reunió con los integrantes de la Intercamaral Estatal, en donde afirmó que su bancada no votará a favor de esa propuesta, que consideró populista e irresponsable que atenta contra el desarrollo y competitividad del sector privado; y adelantó que este jueves presentará un paquete de iniciativas en materia de desarrollo económico para el estado.

No bajan los brazos. Los integrantes de la comunidad lésbico-gay no bajan los brazos para pelear por que en Sinaloa sean legales los matrimonios igualitarios, luego de que el Congreso del Estado no aprobó el dictamen para crear esta figura. En respuesta, el comité de diversidad, encabezado por Tiago Ventura, presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra los 20 diputados locales que votaron en contra de los matrimonios igualitarios; y solicitaron que se hiciera un extrañamiento especial contra la legisladora Angélica Díaz Quiñónez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, por haber votado también en contra. Se tiene previsto que en los próximos días otros grupos de la comunidad LGBT+ presenten otras denuncias contra los diputados.

Quejas. Y hablando de quejas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha recibido 20 quejas por condicionar la entrega de certificados, boletas y documentos oficiales de los niños porque sus papás adeudan cuotas escolares u otros pagos que se tenían acordados. De acuerdo con las denuncias que han llegado a esta redacción, son muchos más los casos, pero pocos padres se animan a hacer una denuncia formal ante Sepyc, por el tiempo que tienen que dedicar en hacerlo y la desconfianza que tienen a la autoridad para que los apoyen y les resuelvan favorablemente la queja.