Sentencia. Un año y siete meses después de haber sido detenido, y tras ocho meses de haber sido vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, el exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo del Gobierno estatal, Luis Ángel P., conocerá hoy su sentencia, luego de que ayer concluyó la etapa de alegatos en el juicio oral. La defensa del exfuncionario se muestra tranquila de que la jueza fallará a favor de ellos, porque la Fiscalía General del Estado no pudo probar los delitos que se le acusan. ¿Culpable o inocente? Hoy por la mañana se comunicará el fallo del primer caso de un ex servidor público que es enjuiciado por esta vía.

Prórroga. Y no fue el único caso que se trató ayer en los tribunales, Carlos C., excoordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno estatal, compareció de nuevo ayer ante el juez, en donde sus abogados entregaron al personal de la Fiscalía General del Estado las pruebas que ellos consideran que probará la inocencia de su cliente, las cuales consisten en un paquete de 45 fotografías y un dictamen de 2 mil hojas. En respuesta, el asesor jurídico de la Fiscalía dijo que no les entregaron las pruebas a tiempo, por lo que solicitó un plazo no mayor a diez días para analizarlas, pero el juez le autorizó únicamente cinco días. La próxima audiencia será el próximo jueves, una vez que la parte acusadora analice las pruebas presentadas por la defensa del exfuncionario estatal, vinculado por la entrega de colchones en mal estado a los damnificados de las inundaciones del mes de septiembre del 2018.

Le cumplen. Y hablando de procesos legales, quien anda que brinca de alegría es la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Lucila Ayala de Moreschi, porque por fin recibió el pago del Gobierno del Estado por los salarios caídos de dos años que duró el proceso de defensa de sus derechos, luego de que el Congreso del Estado no le notificó del proceso para renovar el Tribunal, cuando ella tenía derecho de una ratificación por otro periodo más. La magistrada dijo estar muy contenta, pero no quiso revelar el monto de lo recibido por el Ejecutivo estatal por cuestión de seguridad. El proceso que está pendiente es que el Congreso del Estado la ratifique en el mes de agosto.

Piden respeto. Quienes levantaron la voz fueron algunos de los diputados locales que votaron en contra del dictamen que proponía la legalización de los matrimonios igualitarios en Sinaloa. La panista Roxana Rubio Valdez, la priista Gloria Himelda Félix Nieblas y el petista Eleno Flores Gámez pidieron respeto a los integrantes de la comunidad LGBTTTI, porque a raíz de la votación han sido objeto de señalamientos y ofensas, tanto en redes sociales, como en persona, cuando ellos siempre han respetado a quienes promueven y apoyan las unidades entre personas del mismo sexo; incluso respetan las acciones legales que han emprendido en su contra, la primera de ellas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Defensa. Continúa la defensa de los productores de maíz sinaloense, y, ayer, los dirigentes de las quince organizaciones agrícolas sociales y Caades abrieron un módulo de defensa jurídica contra los abusos de los que son víctimas los maiceros por condicionamiento en la compra de sus granos y otros servicios que están cobrando los acopiadores. El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, exhortó a los productores de todo el estado que se sientan afectados a que se acerquen a los módulos de defensa que estarán ubicados en las principales ciudades de la entidad. Ya falta muy poca cosecha de maíz en ser contratada, en un largo y complicado proceso de comercialización, que es considerado como uno de los peores en la historia del campo sinaloense.