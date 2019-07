La Glorieta

Desesperación. En la Fiscalía General del Estado no hayan dónde “meter la cabeza” luego de la derrota monumental que tuvieron en el caso del exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel P., quien fue absuelto del delito de peculado, a pesar de que la parte acusadora tenía las pruebas para hundir aún más al exfuncionario estatal, que fue declarado culpable del delito de desempeño irregular de la función pública, por lo que podría recibir una sanción económica y, con mucha suerte, podría evitar pisar la cárcel, aunque las posibilidades son remotas. Desde que se dio a conocer la sentencia de la jueza que lleva el caso, la Fiscalía ha buscado desesperadamente explicar a la opinión pública sus argumentos legales por lo cual sí podrían declarar culpable a Lapo del delito de peculado, que fue reclasificado en la etapa de los alegatos, pero por algunos errores de los fiscales no lograron acreditarlo, de acuerdo con lo declarado por la jueza. La Fiscalía ya analiza apelar la sentencia, en busca de que una instancia superior resuelva de forma diferente.

Metió la pata. A quién se le vio muy quieto durante los eventos que tuvo el candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, fue al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quien trae una férula en toda la pierna derecha porque se lesionó jugando basquetbol; por suerte no fue una fractura y todo quedó en una lesión en los meniscos. Como quien dice, Chuy Valdés metió la pata.

Se extiende. El mal servicio de recolección de basura sigue sin control y sin dar alguna solución, por lo que en diferentes sectores de la ciudad capital se está viviendo el problema. Las quejas por la falta del servicio crecen, ahora no solo en la capital sinaloense, sino que ya se extendieron hasta la sindicatura de Costa Rica, donde los vecinos señalan que ya van dos semanas sin que pase el camión. El mal olor y los costales de basuras se encontraban por doquier. Sin duda, eso deja de manifiesto la falta de compromiso por parte del área de Servicios Públicos de su lema “Se limpia porque se limpia”; sin embargo, la administración es la que no limpia ni le pone un alto a esta problema, que ha sido recurrente desde el inicio de su administración.

Sigue en su lucha. El que ha venido encabezando una ardua lucha en apoyo a las madres de familia con hijos en las estancias infantiles es el diputado federal Carlos Castaños, quien no ha quitado el dedo del renglón en hacer valer sus derechos como madres trabajadoras. Para muestra, se ha avanzado favorablemente en el proceso jurídico de los amparos en contra de los cambios propuestos por el Gobierno federal para que las madres y los padres puedan estar tranquilos en sus trabajos de nuevo sabiendo que sus hijas e hijos están en estancias; asimismo, salió a la luz pública ayer que los niños “fantasma” por los que se pagaba subsidio, la Secretaría de Bienestar y el DIF informaron no saber o no tener documentos de los presuntos menores inexistentes a través de un acceso de información. No cabe duda que el diputado federal no descansará hasta lograr que se les otorgue el apoyo directo a las estancias, como anteriormente se realizaba, para que las madres puedan estar tranquilas mientras se encuentran trabajando.

Incumplen. Los que deberían estar muy contentos porque ya salieron de vacaciones, son los maestros de las Secciones 27 y 53; sin embargo, no están del todo conformes, ni felices, ya que se abonó muy poco a la gran deuda que se tiene con el magisterio. El líder de la Sección 53, Fernando Sandoval Angulo, destacó el interés y apoyo del gobernador Quirino Ordaz, pero no de su tesorero, Carlos Ortega, ya que no realizó los pagos establecidos a un calendario que se había pactado. Solo esperemos que al inicio del ciclo no realicen paro debido a esta gran deuda.