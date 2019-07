Calorón. Las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales están convertidas en un auténtico horno, pues desde hace algunas semanas no funcionan bien los aires acondicionados del inmueble, pero los trabajadores estuvieron aguantando porque les prometían que pronto resolverían el problema; hasta el día de ayer, que estallaron, porque la temperatura al interior de la oficina gubernamental se incrementó y no les dieron respuesta por la reparación de los equipos de clima artificial, por lo que decidieron parar labores, ya que los ventiladores que han colocado son insuficientes. En apoyo de la base trabajadora, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, lamentó que los empleados tengan que trabajar en estas condiciones, y en este caso hay compromiso de reparar los aires acondicionados, que estarán funcionando de manera normal hasta este viernes. El periodo vacacional para los sindicalizados del estado está programado para iniciar el viernes 19 de julio, con regreso para el lunes 5 de agosto.

Corrupción. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción iniciaron ayer funciones en su segundo año con Norma Sánchez como presidenta. Durante la primera sesión ordinaria reprobaron que la jueza haya absuelto a Luis Ángel P. del delito de peculado, y debatieron sobre el correcto proceso penal dado y si la Fiscalía General del Estado planteó como parte de su estrategia acusarlo de este delito hasta la etapa de los alegatos en el juicio oral. Este tipo de resoluciones no deja satisfecha a la ciudadanía, que espera castigos ejemplares contra los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos públicos a su cargo y que garantice que ya no se vuelvan a cometer actos de corrupción como estos. Todavía está pendiente conocer la sentencia que recibirá por el delito de uso irregular de la función pública, del cual fue declarado culpable, con posibilidades de librar la cárcel, a cambio de resarcir el daño económico. Los testimonios y las pruebas se presentaron en el juicio oral, pero la decisión final la tuvo la jueza.

Encampañado. Son muchas las quejas que los usuarios de camiones urbanos tienen contra los choferes: que se porten groseros con ellos, que no respeten las rutas establecidas ni los señalamientos viales, que no los suban cuando les hacen las paradas y que provoquen accidentes viales por la imprudencia al conducir, entre otras. Ante todos estos problemas, se observa una gran pasividad de la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado, que se ha visto muy distante, a diferencia de otras Administraciones, que traían operativos para poner orden en el transporte público. Sin embargo, ayer nos enteramos de cuál es el motivo de la pasividad operativa: que su director, Feliciano Valle Sandoval, anda distraído en cuestiones personales y políticas, porque personal de la Dirección de Vialidad y transportistas nos dijeron que anda encampañado y destina su tiempo y esfuerzo en el municipio de Guasave, pues sueña con ser presidente municipal. El Chanito Valle no pierde los ánimos luego de la derrota política de la elección del 2018, cuando perdió ante la hoy diputada local por Morena Flora Isela Miranda Leal con amplía diferencia de votos, además de que la misma legisladora podría ser también candidata de Morena a la alcaldía de Guasave. En la Dirección de Vialidad y Transporte hace falta mano dura para mejorar el servicio del transporte en lugar de soñar con cargos de elección.

Sin recursos. Han transcurrido seis meses del año, y de los 11 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos 2019 para la atención de las comunidades indígenas de Sinaloa, estas no han recibido ningún apoyo o programa para subsanar su estado de riesgo en el que se encuentran. El tema será retomado por los diputados locales, que comenzarán a presionar al Gobierno estatal para que cumpla con el presupuesto asignado.