Otra realidad. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, regresó con bríos renovados de la Ciudad de México, adonde acudió a la Reunión Conjunta de Seguridad del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y aprovechó para tomarse una selfie con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y una foto del recuerdo posando de espaldas a la mesa principal, para que no quedara dudas en dónde se encontraba. Pero Estrada Ferreiro no aprovechó la oportunidad de saludar a AMLO para hacerle alguna solicitud para el municipio, porque, según él, no necesita pedirle nada, ya que él no tiene problemas en Culiacán, pero se le olvidó que este año ha sido el más pobre en cuanto a inversión pública federal, y hay muchas necesidades y obras pendientes por iniciar. No aprovechó la oportunidad, pero sí se tomó una selfie para presumir.

Mensaje dirigido. Roberto Cruz Castro, exdiputado local por el Partido Acción Nacional, regresó al Congreso del Estado, y lo hizo para presentar una iniciativa que propone adicionar un párrafo al artículo 21 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para prohibir que a los cónyuges de gobernadores, alcaldes, diputados y regidores se les prohíba contender por algún cargo de elección, en especial para evitar que un gobernante herede su cargo a su esposo o esposa, a lo que calificó como #NoAlMatrimonioElectoralGandalla, que lleva un mensaje bien dirigido a los actuales gobernantes en Sinaloa que piensan que sus parejas sentimentales sean candidatas. Si bien la Constitución Política mexicana establece que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, y ninguna ley puede prohibir que se convierta en candidato, independientemente de que su pareja sea gobernante, Cruz Castro afirmó que es más violatorio quitarle el derecho a alguien más por ser esposa de un mandatario. El tema será analizado por el Congreso del Estado.

Reciben apoyo. Durante la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado, los diputados locales que votaron en contra del dictamen para legalizar los matrimonios igualitarios —quienes han denunciado ser víctimas de agresiones e insultos de los grupos a favor de las uniones legales entre personas del mismo sexo— ayer recibieron el apoyo de los grupos profamilia, quienes acudieron a la sesión, y durante el pase de lista a cada uno de los legisladores que votaron en contra gritaban “sí nos representan”, y además llevaron carteles y banderines de color blanco, con los que externaban su reprobación a las denuncias y los recursos legales que han presentado los integrantes de la comunidad LGBTTTI ante la Comisión Estatal de los Derecho Humanos en contra de estos diputados locales.

Elección. Luego de varios meses de grilla, denuncias y campaña, finalmente los trabajadores sindicalizados administrativos y de intendencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa eligieron a los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo del Suntuas Administrativos, que será dirigido por Marcela Guadalupe Pérez Carrillo como secretaria general de la planilla Unidad Sindical. La jornada de votación transcurrió con tranquilidad, con mucha votación y sin quejas por irregularidades; y los trabajadores acudieron a los centros de votación que fueron asignados en todo el estado para elegir a la nueva dirigencia. Por la noche, el Colegio Electoral dio a conocer los resultados, que favorecieron por amplio margen a la planilla encabezada por Pérez Carrillo.

Pescadores. Sin recursos del Gobierno federal, el Gobierno del Estado, por medio del DIF Sinaloa, la Secretaría de Pesca y Acuacultura y los Ayuntamientos, está entregando apoyos a los pescadores de la entidad, que en esta época del año tienen muchas dificultades para trabajar, porque hay muchas especies en veda, principalmente el camarón. Ayer les tocó el turno a los pescadores de Costa Azul, municipio de Angostura, que recibieron el apoyo del empleo temporal y despensas, encabezado por el secretario de Pesca, Sergio Torres, y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, en un programa que el Ejecutivo estatal mantuvo con recursos propios, luego de que la federación lo eliminara.