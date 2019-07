Corrupción. Tras la histórica sentencia en contra del exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, condenado a trece años y medio de prisión por cometer actos de corrupción, muchos exfuncionarios que tienen procesos abiertos han comenzado a sentir miedo de correr la misma suerte que Lapo, por lo cual aplicaron a sus abogados para que busquen llegar a un acuerdo para resarcir el daño al erario estatal y evitar llegar al juicio oral y ser declarados culpables y sentenciados con tal severidad como Luis Ángel P. Ayer les tocó comparecer ante el juez a dos de los implicados en el caso del tiburonario de Mazatlán, pero la audiencia fue pospuesta, porque los implicados buscan por todos los medios llegar a un acuerdo resarcitorio con el Ejecutivo estatal y evitar llegar al juicio oral; cosa que no hizo Lapo, quien prefirió como estrategia irse a juicio, donde se sometió al escarnio público, y al final fue sentenciado a prisión y además tendrá que pagar los más de ocho millones de pesos que se le acusó de haber desviado, cuando pudo haber pagado el daño y evitarse todo eso. Así que como dice el dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

Entre panistas. Los panistas están con todo en la disputa por el control del Comité Directivo Estatal y los 18 Comités Municipales, y la guerra de señalamientos continúa entre Adolfo Beltrán Corrales, presidente del PAN en Culiacán, y el secretario general del partido a nivel estado, Loar López Delgado, quien señaló al primero de haber hecho mal uso de los recursos del instituto político en el tiempo en que fue tesorero estatal. Pero Beltrán Corrales se defendió, y con una serie de documentos comprobó que todo lo que se gastó fue autorizado por el presidente del PAN Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán; y que estos señalamientos solo son una estrategia para manchar su campaña por la dirigencia municipal del partido y para afectar a la fórmula de su grupo político, que compite por la dirigencia estatal, integrada por Juan Carlos Estrada e Ivanovich Gastélum. Además de las acusaciones, hay una investigación en curso contra Adolfo Beltrán por este caso, cuyo resultado será enviado al Comité Ejecutivo Nacional, donde podrían inhabilitarlo para competir por cargos partidistas o de elección, así que sería sacado de la contienda. Así las cosas entre los panistas.

Estancias. La defensa legal de las estancias infantiles continúa en todo el país, y aunque ya han ganado muchos amparos, el Gobierno federal sigue sin pagarles por el servicio que prestan, como lo hacían hasta el año pasado. De acuerdo con Carlos Castaños Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional, promotor de la defensa de las estancias, hay un presupuesto asignado por el orden de los dos mil millones de pesos para las estancias y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, así que el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, no tiene pretextos de que no hay recursos para pagarles y reactive el programa, porque además se comprobó que no hay niños “fantasma” en las estancias infantiles, como lo denunció la Secretaría del Bienestar, para justificar la modificación del programa y de las nuevas reglas de operación.

Intereses. Ante las intenciones del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de contratar seguridad privada para cuidar el parque Las Riberas de Culiacán, Eusebio Telles Molina, regidor por Acción Nacional, sospecha que el alcalde tiene intereses personales o que ya firmó algún contrato con alguna empresa que preste este servicio, porque está cerrado y no acepta otras opciones para cuidar las instalaciones de los parques y sus visitantes, como lo hacen en otras ciudades, y que da buenos resultados. Al parecer, la decisión ya está tomada, y el Gobierno de Culiacán gastará en la contratación de la seguridad privada para el parque Las Riberas y el parque acuático, donde se registran muchos actos delictivos, como asaltos y daños a la infraestructura por falta de vigilancia de la Policía Municipal.