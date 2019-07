La Glorieta

Apenitas, pero la libró. Muy sonriente estuvo Margarita Zavala Gómez durante la asamblea distrital para conformar a México Libre como un partido político. En este evento se pudo ver a otros expanistas esperando con nerviosismo los resultados del INE. A pocos minutos de terminar el tiempo permitido aún faltaban siete personas que se afiliaran, por lo que la excandidata a la Presidencia de la República exhortaba a los asistentes, para que les avisaran a sus amigos, vecinos y familiares que se vinieran para poder cumplir con la meta establecida. Cuando se llegó el momento, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 05 subió al templete a dar el resultado final, pero cuál fue la sorpresa que al momento de informar se equivocó y dio una cifra menor, todos se miraron con sorpresa y desánimo; sin embargo, a los pocos minutos rectificó y dio la cifra correcta con la cual sí se cumplió con el quorum legal. Esta vez sí corrió con suerte, Zavala Gómez sí llegó a la meta, no como en otras ocasiones, donde no se llegó ni a la mitad de afiliados que estableció el INE.

Llegará a la cita o no. Mañana será un día histórico para Sinaloa, ya que será la audiencia para dar lectura y explicación de la sentencia de Luis Ángel P., mejor conocido como Lapo, el cual recibirá una pena de 13 años y seis meses de prisión por el delito de desempeño irregular de la función pública por el desvío de más de 8 millones de pesos como secretario técnico de la Secretaría de Turismo en la administración pasada. El ministerio público expresó durante la audiencia que temía que el implicado se fugara, ya que de acuerdo a su sentencia, este se podría fugar para no pagar ni ir a la cárcel; sin embargo, la jueza negó la prisión preventiva. Las miras estarán mañana en la sede de Justicia Penal de la Zona Centro, donde se esperará la llegada del exfuncionario de la Secretaría de Turismo.

Sin seguridad. Los que siempre se han quejado de la inseguridad son en el sector educativo, pues ya es costumbre que se registren robos en las escuelas y más en el periodo de vacaciones, ante esto el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, aseguró que se encuentra gestionando recursos para poder incluir veladores dentro del presupuesto de la Secretaría. Todos los periodos vacacionales resultan preocupantes para los padres de familia, directores y maestros al dejar los planteles educativos sin vigilancia porque temen regresar y no encontrar nada. Mientras que el secretario consigue o no recursos, lo cierto es que muchas escuelas están en riesgo de ser vandalizadas.

Sin saber qué pasa. Sigue estando muy mal la atención en las dependencias encargadas de los programas federales y urge que el delegado Jaime Montes Salas nombre encargados que puedan informar a la población sobre dudas e inquietudes. Son muchos los adultos que dicen que se inscribieron en el programa de apoyos por tener más de 70 años y no les ha llegado ninguna respuesta por lo que temen que alguien más esté cobrando este apoyo. A los pensionados también les ha dejado de llegar el pago correspondiente al aumento que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero nadie les sabe dar información. Desde hace tiempo que las dependencias federales parecen estar acéfalas y Montes Salas no puede contestar a todas las problemáticas que se presentan por lo que ya es necesario que les dé voz a los encargados. Pareciera que él vive en un mundo diferente al resto de los ciudadanos, ya que al ser entrevistado siempre dice que todo está bien, aunque las personas adultas estén batallando para recibir los programas, que a muchos jóvenes aún no les lleguen las becas y que familias están siendo desalojadas por Infonavit.