Al pleno. El segundo paquete de dictámenes de los informes individuales de las cuentas públicas de los municipios será presentado hoy ante el pleno del Congreso del Estado, y ahora se trata de los ayuntamientos, cuyas cuentas fueron aprobadas por la Auditoría Superior del Estado, con todo y observaciones por diversas irregularidades administrativas, pero fueron reprobadas por la Comisión de Fiscalización. En el proceso legislativo, se le dará primera lectura, y quedará todo para que la próxima semana sean sometidas a discusión y votación en las sesiones ordinarias. Desde la semana pasada se inició con el enfrentamiento entre los legisladores por la legalidad o ilegalidad del proceso legislativo de las cuentas públicas, por las lagunas legales que hay en el procedimiento, porque, técnicamente, de acuerdo con lo explicado por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Iván Villalobos Seáñez, es viable considerar que si los informes individuales de los municipios tienen observaciones similares, se concluye que ninguna debe ser aprobada a priori, ni por la Comisión ni por el pleno del Congreso, hasta que no se concluya con la revisión final del 100 por ciento del análisis de las observaciones solventadas, cuyo plazo para presentarla es a finales del mes de octubre. Cada bancada tiene su interpretación de la Constitución y las leyes, y todavía no logran ponerse de acuerdo. Lo que sí está claro es que los exalcaldes y sus exfuncionarios deben acudir a la ASE para justificar e informar cómo destinaron los recursos públicos que tuvieron a su cargo; de lo contrario, podrían presentar denuncias penales en su contra.

Acuerdo. Y en otra de las negociaciones que hay en el Congreso del Estado, todo parece indicar que lograron ponerse de acuerdo en la Junta de Coordinación Política sobre el tema de la reforma electoral, para revertir la reducción de diputados locales de cuarenta a treinta, como fue aprobada por la anterior Legislatura, y que entrará en vigor en el proceso electoral 2020-2021. De acuerdo con un documento que fue aprobado en la Jucopo, según nos confirmaron al interior del Palacio Legislativo, se elaboró una iniciativa que será presentada la próxima semana para reformar los artículos transitorios del decreto número 105, que reformó los artículos 24 y 112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para que la reducción de legisladores sea aplicable en el proceso electoral 2023-2024. Para que sea aprobada, se necesita mayoría calificada; es decir, al menos 27 votos, y solo con acuerdos entre los grupos parlamentarios podría ser aprobado.

Protestas. Un grupo de productores agrícolas rompió relación con el Gobierno federal y decidió salir a manifestarse para tomar calles y carreteras en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no han beneficiado en nada al campo. Una protesta nacional, que se replicó en veinte estados del país, y aquí se conjuntó en Culiacán, donde se apoderaron de la avenida Álvaro Obregón. La gota que derramó el vaso fue en la reunión que sostuvieron con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien les comunicó el mensaje de AMLO de que tengan paciencia, porque primero iban a concluir con la entrega de los apoyos sociales que son prioritarios para él, y ya después los atendería a ellos, por lo que decidieron salir a manifestarse. Y para abonarle más, en la mañanera de ayer, López Obrador afirmó que no cederá a presiones de nadie y que su Gobierno seguirá entregando los apoyos a los grupos más vulnerables del país de manera directa, sin intermediarios ni organizaciones. De manera textual, les dijo: «Si hay problema por bloqueos, inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. Ahórrense el tiempo, porque no vamos a ceder». Esa es la postura del presidente y de su Gobierno.

Otra batalla. Y mientras un grupo de agricultores protesta contra AMLO; otros lo hacen en contra de las bodegas, y, ayer, alrededor de 400 productores, quienes ya habían validado sus cosechas en la empresa Granos de Sinaloa, no recibieron la contratación de su producción, por lo que el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, advirtió que, de no recibir respuesta favorable de la empresa, tomarán las bodegas. Son muchas las quejas que se han hecho contra los acopiadores, y hasta ahora no ha habido apoyo del Gobierno federal.