Acuerdos. Es casi un hecho que la reducción de 40 a 30 diputados locales en el Congreso del Estado será aplazada hasta el año 2024, como propone la bancada de Morena, como se lo informamos ayer en esta edición, porque ya se logró un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios, que ellos mismos nos confirmaron durante la sesión ordinaria de ayer, luego de que la iniciativa suscrita por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con excepción del PAN, fue presentada en la Oficialía de Partes. De acuerdo con el coordinador priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, el objetivo de esta contrarreforma es realizar con mayor cuidado los estudios técnicos y planeación para su implementación en el proceso electoral 2013-2014; y destacó que la propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que fue aprobada en el año 2017 por el Congreso del Estado, fue pertinente y oportuna porque responde a un reclamo y exigencia de los ciudadanos de reducir el gasto gubernamental. La iniciativa que presentarán y aprobarían en fast track propone reformar el artículo transitorios del decreto número 105, que reformó los artículos 24 y 112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, seguirá vigente, pero se aplicará hasta dentro de tres años después de la fecha original, que era en 2021.

Diputado “copy paste”. El diputado local por Morena Pedro Villegas Lobo, quien ha destacado más por meterse en polémicas y peleas con sus compañeros de bancada, que por su labor legislativa y de gestión, fue balconeado por la diputada por Encuentro Social Karla Montero Alatorre por su iniciativa promovida para crear la ley de estacionamientos gratuitos, con la que busca que no se cobre por estacionamiento en las plazas comerciales. De acuerdo con la legisladora presidenta de la Comisión de Planeación Desarrollo, la iniciativa de Villegas Lobo es un “copy paste” de una presentada en el 2015 por Sandra Lara Díaz y por el ahora senador por Nuevo León Samuel García que se trata de un atentado contra el libre mercado; y que la mayoría de los integrantes de la Comisión no respaldan la propuesta que califican de populista, por lo que no será dictaminada, por más que insista y los critique Pedro Villegas. La Comisión de Planeación y Desarrollo está conformada, además de Montero Alatorre, por los morenistas María Victoria Sánchez Peña, Florentino Vizcarra Flores y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela; y la priista Mónica López Hernández.

Reclamos. Como ya se ha vuelto una costumbre en las sesiones de cabildo de Culiacán, le llueven reclamos al presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, por los regidores. Y ayer evidenciaron que todos los asuntos los quieren sacar por fast track, sin darles tiempo de revisar los dictámenes que son sometidos a votación. Ahora fue el caso de la adquisición de un bien inmueble de 40 mil metros cuadrados, de los cuales 12 mil metros cuadrados serán donados a la Guardia Nacional, con un valor de 40 millones de pesos. La decisión fue tomada por el alcalde, sin tomar en cuenta a los regidores, aquel les informó que el Gobierno federal les informó que ya iniciaran con la construcción. No es el primer asunto que ponen a consideración del cabildo sin darles tiempo de revisarlo, pero siempre le dan el voto a favor, con todo y los reclamos que se hacen durante las sesiones. Ayer subió de tono cuando Estrada Ferreiro, en entrevista, le contestó al regidor por Morena, Sergio Beltrán, que se callara la boca y saliera de la sala de cabildos, mientras que el edil le dijo que cuidara sus palabras y hablara con la verdad, lo que encendió más al alcalde, quien decidió contestarle de manera enojada y aseguró que son cuestiones políticas los motivos que orillan al regidor a estar en contra del trabajo que está realizando. Y eso que, tanto Estrada, como Beltrán, son del mismo partido.

Hacen las pases. Tras el largo conflicto legal que se llevó a cabo para recuperar su cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y los salarios caídos que el Gobierno estatal le tuvo que pagar por dos años que duró el litigio, Lucila Ayala de Moreschi aseguró que ya se reunió con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, con quien hizo las pases y acordaron hacer un borrón y cuenta nueva en su relación con respeto institucional al trabajo y facultades que cada uno tiene; pero dejó en claro que está lista para defenderse si algo sucede en los próximos meses.