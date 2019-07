La Glorieta

Brillaron por su ausencia. La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, estuvo ayer en Culiacán, y varios diputados de su partido estuvieron manifestándole su apoyo. Entre los que no acudieron estuvieron Fernando Mascareño y Flor Miranda, quienes votaron en contra del matrimonio igualitario. Había muchos que deseaban que estuvieran presente, sobre todo cuando Luján dijo que los legisladores que no votaron a favor del matrimonio igualitario están en riesgo de ser expulsados del partido. Esto sería muy trágico para estos diputados, porque sobre todo Flor Miranda se ha encargado en su corto periodo como legisladora de estar echando pleito con muchos de sus compañeros, sobre todo de otros partidos, por lo que si Morena le da la espalda su carrera política, no pintaría. En lo que respecta a Fernando Mascareño, son muchos los sindicalizados del Stase y los priistas que no lo quieren, por lo que también le sería difícil volver a estar en las boletas de otras elecciones.

Otra raya más al tigre. Son muchos los ciudadanos que están muy molestos con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro por los topes y el paso a nivel de calle peatonal que se instalaron cerca del puente blanco para que los asistentes al parque acuático tengan un paso más seguro. Muchos ciudadanos indicaron que con esta obra el malecón viejo deja de ser una de las vías más rápidas de la ciudad y que se generará un gran caos vehicular en las horas pico y durante el periodo escolar. Hubo quienes hasta se atrevieron a amenazar con quitarlos por su propia cuenta, aunque les cueste terminar en barandilla. En este tema hay opiniones encontradas, ya que son muchos los automovilistas que no quieren compartir las vialidades con motociclistas, bicicletas ni peatones, y esto tienen que cambiar, porque todos tienen el mismo derecho, pero han sido tantos años en la que se le ha dado poder a los automovilistas, que ahora se niegan a dejarlo.

Las inundaciones. Solo bastó con que cayera la primera lluvia para que algunas familias del sector Humaya se inundaran. En este sector se construye una obra pluvial que por desgracia no fue terminada. Ahora los habitantes están con el temor de que vuelva a llover y perder todas sus pertenencias, y aunque algunos agradecen que las autoridades municipales y el Ejército hayan ido a echarles una mano, lo que realmente desean es que hagan proyectos que terminen con las inundaciones de una vez por todas. Pero, en estos casos, vemos que tanto la ciudadanía, como las autoridades, no hacen mucho por la prevención, y un claro ejemplo es que permiten que se construya sobre el arroyo de la 5 de Febrero, en donde ya hubo inundaciones, pero las autoridades municipales, en vez de clausurar las obras, se han hecho ojo de hormiga. El tema de las inundaciones también tiene que ver mucho con la basura, ya que hay muchos ciudadanos que, pese al daño que provocan, siguen tirando sus desechos a las calles, porque simplemente no son sancionados por realizar estas prácticas.

Sigue la molestia. Ante la falta de respuesta que tuvieron de las autoridades de Conagua, municipales, estatales y del propio Desarrollo Urbano Tres Ríos, los vecinos de las colonias Juntas del Humaya y Flores Magón no se darán por vencidos y continuarán con la lucha para que no les desvíen el río hacia sus sectores. Esto porque autoridades de Conagua les han dicho a los afectados que el proyecto que realiza el Desarrollo Urbano Tres Ríos en el cauce del río no está bien definido, pero, cuando están frente a directivos de este organismo, dicen lo contrario; como se dice: doblan las manitas. Los inconformes están decididos a plantarse frente a las máquinas que trabajan cerca de la presa derivadora y no permitir que trabajen hasta que les den una respuesta que los convenza. De ser necesario, realizarán plantones en los eventos a los que acuda el gobernador Quirino Ordaz Coppel con la finalidad de defender su patrimonio y el de sus familias.