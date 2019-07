Sin socializar. El proyecto que se puso en marcha en el río Culiacán, pasando la presa derivadora, es un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las obras, porque lo hicieron sin tomar en cuenta a los vecinos que habitan cerca y tampoco lo socializaron con ellos, lo que ha provocado un conflicto que retrasará los trabajos, porque existe el temor de que los habitantes de las colonias Flores Magón y Juntas del Humaya resulten afectados cuando crezca el río Culiacán, porque parte de los trabajos —según lo poco que ha informado el Desarrollo Urbano Tres Ríos— es para ensanchar el cauce y evitar inundaciones en la zona donde se encuentra el Congreso del Estado y las privadas residenciales; pero, sin esa contención del agua, se puede meter a las viviendas de estos sectores, como advierten los vecinos, que están inconformes con el proyecto, y que ayer impidieron que iniciaran los trabajo para retirar el bordo que los protege. Toda esta confusión es debido a que al Desarrollo Urbano Tres Ríos, dirigido por Víctor Manuel Parra Pérez, le ha fallado la comunicación para informar con detalles sobre la obra; y en la Comisión Nacional del Agua, dependencia responsable de otorgar el permiso para trabajar en los ríos, no hay alguien que pueda dar información o intervenir al respecto. Debido a esto, el superdelegado Jaime Montes fu buscado, pero tampoco estaba enterado, y ayer nos dijo que no había recibido respuesta de la Conagua sobre este asunto.

Liderazgo. Quien se ha visto con mucho trabajo político al interior del partido Morena es la coordinadora de los diputados federales, Yadira Santiago Marcos, cuyo plan es tener el control del instituto político en Sinaloa, el cual carece de dirigente estatal. La legisladora ha traído a dirigentes morenistas en las últimas semanas para encabezar eventos con la militancia; y este domingo lo hizo con la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, quien aprovechó para hacer un llamado a los morenistas a mantenerse unidos, luego de las serias diferencias que han surgido y que cada vez se forman más grupos al interior del partido, lo que se ha visto más evidente en el Congreso del Estado. Esta operación que hace al interior de Morena a nivel nacional y en el Congreso del Estado forma parte de los planes de Yadira Marcos, que, a pesar de ser novata en temas de política, aprendió rápido, y, como todo político, tiene aspiraciones a cargos de elección más grandes, como la presidencia municipal de Culiacán y la gubernatura de Sinaloa. Se vale aspirar y soñar, y más en tiempos de la 4T.

Debate. En su última semana de campaña, los candidatos a presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional dan su último recorrido por el estado para sumar votos de la militancia, y en los últimos días han recibido respaldo de líderes panistas en los municipios. Para hoy, Juan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya estarán frente a frente para confrontar sus propuestas de campaña en el debate de candidatos, que organiza la Comisión Estatal Organizadora de la Elección, donde se espera que se lancen acusaciones, como ha sido la tónica de esta campaña, en especial por parte de Estrada Vega, quien ha sido el más crítico en contra del grupo político que mantiene el control del PAN, y que es encabezado por su contrincante, Rojo Montoya. El debate entre los dos candidatos será transmitido por Facebook Live en la página PANSinaloaMX a las 11:00 horas; y la elección será este domingo en todo el estado, donde además de elegir al próximo dirigente estatal también se votará para presidente de los comités municipales de Acción Nacional.

Impugnación. En lo que se refiere a la renovación de los Comités Municipales del PAN, un grupo de panistas impugnó el proceso electoral ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el cual fue resuelto a favor de los demandantes; sin embargo, en el Comité Ejecutivo Nacional no acataron la resolución, y se pronunciaron a favor de que continúe el proceso, debido a que las campañas están muy adelantadas, por lo que los demandantes no se darán por vencidos y presentarán un recurso de inconformidad a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea esta instancia quien decida.