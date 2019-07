‘Fast track’. La iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política que propone posponer la reducción del número de diputados hasta el 2024 avanza rápidamente en el proceso legislativo. Fue presentada el jueves pasado, y de inmediato la incluyeron en el orden del día de este martes para su primera lectura en el pleno, y hoy se le dará la segunda lectura para ser turnada a comisiones, donde planean un rápido proceso de dictamen para ser presentada en la siguiente sesión, que, de no haber sesiones extraordinarias, el martes 30 de julio sería presentado el dictamen, se dispensaría la segunda lectura y en esa misma sesión se sometería a votación, que por ser reforma de un decreto expedido por el Congreso del Estado necesita de mayoría calificada, al menos 27 votos, para que sea aprobada. Al segundo periodo ordinario de sesiones le restan dos sesiones, hoy y martes, y en la Jucopo todavía no han acordado convocar a sesiones extraordinarias.

Nuevo partido. Al borde de la extinción del Partido de la Revolución Democrática, los perredistas ya piensa en formar un nuevo instituto político, y desde ayer iniciaron una nueva etapa para conformar el Frente Amplio Nacional, por lo que llevaron a cabo una jornada de análisis y evaluación, en la que participaron cinco organizaciones sociales y personajes de la política, académicos y de la sociedad en general. Debido a la debacle electoral que han tenido en las últimas elecciones y a la salida de militantes, el PRD corre el riesgo de perder el registro nacional en las elecciones intermedias del año 2021, por lo que el plan perredista es que este frente en el largo plazo se pueda conformar en un nuevo partido político. De acuerdo con Audómar Ahumada Quintero, dirigente estatal del PRD, en el corto plazo buscan que este frente sea un opositor a las decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de retroceder los derechos humanos y laborales y las conquistas que han sido logradas en nuestro país.

Guardia Nacional. Además del municipio de Culiacán, la Guardia Nacional ya opera en Navolato, en donde fueron asignados sesenta elementos, cuyo mando tuvo un primer acercamiento institucional con autoridades del Gobierno municipal para establecer las acciones de coordinación en las labores preventivas para operar. El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, garantizó que los elementos de la Guardia Nacional trabajarán en coordinación con los policías municipales, y una de las principales labores será ganarse la confianza de los navolatenses y de los visitantes a los diferentes destinos turísticos del municipio para que todos se sientan más seguros y protegidos.

Sin fecha. Las solicitudes de juicio político contra el presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, interpuesta por ciudadanos del mismo municipio; contra los legisladores de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas); y contra el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, no tienen fecha para ser dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para ser presentados ante el pleno del Legislativo estatal debido a la apretada agenda de trabajo que ha sostenido dicha Comisión, según explicó su presidente, Horacio Lora Olivas, lo que no ha permitido tomar una determinación en relación con la procedencia de las denuncias de juicio político que hay, porque hay prioridades en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Riesgos. Ante los mensajes falsos que han circulado por redes sociales sobre la validación de la cosecha de maíz que estaba pendiente y que el Gobierno del Estado apoyará con 200 pesos por tonelada, el líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, desmintió esta información y advirtió a los productores no dejarse engañar, porque el único facultado para dar este tipo de información es el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, y hasta el momento no lo ha hecho; pero la petición de los 200 pesos por tonelada sí la hicieron, aunque no han recibido una respuesta de las autoridades estatales.