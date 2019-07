La Glorieta

Se engaña solo. Hay trabajadores sindicalizados del Stase a los que no les está haciendo gracia que el diputado Fernando Mascareño ande realizando reuniones y pidiéndoles su apoyo para ser el próximo líder de ese sindicato, cuando sabe que no puede participar. En caso de querer contender el diputado estaría violentando los estatutos que tienen alrededor de 50 años de vigencia y los cuales señalan que para que alguien pueda participar tiene que tener 10 años de base, y Mascareño tiene cinco. No tendría que haber pedido permiso para separarse de la base, y él tiene permiso, el cual solicitó al ser diputado; debe estar al corriente de las cuotas sindicales, y tampoco lo está. Además que como trabajador no ha sido un buen elemento y en varias ocasiones fue puesto a disposición. Por esta razón hay trabajadores que le piden de la manera más atenta que enfoque todas sus fuerzas en cumplir como legislador; porque como líder sindical, nada. Son contados quienes lo quieren y, de seguir con sus pretensiones, le sacarán uno que otro secretito.

Baila en el PAN. Al que se le vio de lo más feliz fue al panista Adolfo Beltrán Corrales durante las elecciones para elegir de los dirigentes municipales y estatales del partido. Pese a que el Comité Directivo Estatal del PAN presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por presuntamente haber desfalcado al partido y faltado a la confianza de los militantes, el panista llegó de lo más tranquilo acompañado de otros militantes a la casa estatal del PAN, donde aprovechó para echar una bailada en compañía de otros simpatizantes al ritmo de la banda que se encontraba amenizando, mientras la Comisión Estatal Organizadora daba a conocer los resultados preliminares. El panista se mostró feliz mientras se movía al ritmo de la música. Convivía con los demás militantes justo a la entrada del Comité, donde por una horas se convirtió en una pista de baile. No cabe duda de que la demanda no le quita el sueño al extesorero del PAN en Sinaloa.

Paralizado. El Ayuntamiento prácticamente está paralizado, han denunciado varios ciudadanos, quienes aseguran que nunca, de 30 años a la fecha, habían visto que estuviera tan solo, aunque fueran las vacaciones. Hay cuidados que dicen no entender por qué el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se tomó unos días de descanso en plena temporada de lluvias, dejando calles y más calles en plena oscuridad y en un tiempo en que los homicidios dolosos se están incrementando. Aunque por otra parte, hay quienes dicen que para estarlo escuchando renegar y pelear con todo mundo es mejor que esté fuera, y hasta podrían darle más vacaciones. Por su parte, algunos trabajadores dijeron no extrañarlo porque con él o sin él no se hace nada; y hay oficinas que, a falta de presupuesto, están prácticamente inoperantes.

Se duermen en sus laureles. Aunque es un gran riesgo que se construya en arroyos y las faldas de los cerros por el riesgo que implica, hay muchas personas que sin ningún temor están invadiendo hasta parte de los arroyos, sin importarles estar poniendo en riesgo la propia vida. Una muestra de ello es la invasión de la Ampliación 5 de Febrero que, por necesidad quizá, decenas de familias están edificando sus casas en lugares muy peligrosos. Esto también habla de la ausencia de la autoridad municipal, que al parecer no se está dando cuenta de estas construcciones o, bien, si lo saben, se están haciendo de la vista gorda. Ya es hora de que los Gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, pongan en marcha un programa de vivienda que realmente venga a satisfacer la necesidad de miles de familias que no tienen en dónde construir un techo seguro. En la actualidad el Gobierno estatal, con la extinción del Invies, no está haciendo nada. El Instituto Municipal de Vivienda tampoco está activo, y los más necesitados están vulnerables. Por parte del Gobierno federal tampoco hay nada; y mientras el Gobierno no responda, seguirá habiendo invasores y familias en riesgo.