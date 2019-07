Un nuevo PAN. Poco más de la mitad de los panistas sinaloenses salió a votar este domingo, y la mayoría lo hizo por un cambio en la dirigencia del Comité Directivo Estatal, que en esta década ha estado controlada por un solo grupo político, que ha salido favorecido con diputaciones y regidurías de representación proporcional y muchos otros beneficios que les dejó el sexenio de Mario López Valdez, a quien apoyaron para ganar la gubernatura en el año 2010, y fue ahí cuando inició su reinado, que termina ahora que Juan Carlos Estrada Vega ocupe la presidencia del PAN en Sinaloa. Fue precisamente en esa elección cuando Acción Nacional logró su mayor éxito, al gobernar muchos municipios, entre ellos Ahome, Salvador Alvarado y Mazatlán; y obtuvo el mayor número de diputaciones locales. Sin embargo, después de ahí, todo se comenzó a venir abajo. La división interna se agudizó y se formaron tres grupos. Ocurrió una disolución del Comité Directivo Estatal al frente de Adolfo Rojo Montoya, que el domingo perdió la elección; y fueron perdiendo posiciones, hasta que actualmente tienen un alcalde, un diputado federal y dos legisladores locales.

Lo que sigue. El triunfo de Juan Carlos Estrada, que no fue sorpresa para nadie, viene a dar una luz de esperanza a muchos panistas que fueron relegados en estos últimos años. Muchos decidieron renunciar o se unieron a otros partidos políticos; otros se fueron con Margarita Zavala y Felipe Calderón a la aventura de formar un nuevo partido político. El camino de Estrada Vega será muy difícil, porque primero tiene que recuperar la confianza de los militantes, sanar las heridas y conformarse en un solo grupo: el PAN. Después, convencer a los sinaloenses de que ellos pueden ser la mejor opción de quienes no están conformes con los Gobiernos de Morena y que quieran un cambio en el proceso electoral 2021. De entrada, Adolfo Rojo ha reconocido los resultados y lo invitó a ponerse a trabajar de inmediato en la unidad interna del PAN; pero si no cambian la mentalidad de los liderazgos panistas de pelearse por las pluris y no trabajan para ganar elecciones, difícilmente el futuro del partido será diferente dentro de dos años. Se viene un cambio en el PAN, de eso no hay duda; si será bueno o malo, solo el tiempo lo dirá.

Nuevo frente. Y mientras en el PAN buscan resurgir de las cenizas, el otro partido que postuló y apoyó a Malova para ganar la gubernatura, el PRD, está en etapa terminal, y sus dirigentes mejor optaron en trabajar para conformar un nuevo frente que en un futuro pronto se convierta en instituto político. Por lo pronto, han logrado un acuerdo con la asociación Vamos Juntos, integrada por Eduardo Esquivel, Aarón Flores Estrada y Carlos Gilberto Ibarra; y comenzarán una gira por el estado, en busca de sumar a más organizaciones a este frente, para convertirse en un fuerte opositor al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Más problemas. Son muchos los adultos mayores que todavía no han recibido el apoyo del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se entrega a los mayores de 68 años de edad, pero que también será otorgado a quienes son beneficiados por el programa 65 y Más, así como pensionados del IMSS y del Issste. Es mucha la desinformación que hay en la Secretaría del Bienestar. No hay quien dé una explicación lógica y concreta de cuándo y cómo será entregado el apoyo. Los promotores que atienden a las personas y hacen los registros únicamente se limitan a decir que tienen que esperar a que les llegue la tarjeta, pero ha sucedido mucho que las los plásticos bancarios son cancelados, y de nuevo tienen que acudir a los módulos a preguntar. Son muchas las vueltas que tienen que dar, y muchos adultos mayores tienen serias dificultades para hacerlo. Y lo mismo sucede con los estudiantes, porque son muchos los de bachillerato que no han recibido este beneficio, y desconocen también para cuándo se los entregarán. Es mucho el desorden que hay en el Gobierno federal con la entrega de programas sociales; y el coordinador de Programas Federales, Jaime Montes Salas, brilla por su ausencia, y parece que vive en un mundo maravilloso, diferente al real.