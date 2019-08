Reclamos. La sesión extraordinaria de ayer, que marcó el fin del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, se desarrolló sin discusiones ni polémicas durante las votaciones de los siete puntos que fueron votados; pero sí hubo reclamos de los legisladores María Victoria Sánchez Peña, de Morena, y de Eleno Flores Gámez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quienes reclamaron, al hacer uso de micrófono para votar el dictamen de los informes individuales de las cuentas públicas de las secretarías del Ejecutivo estatal, que han sido víctimas de hostigamiento y de violencia política de los legisladores morenistas, de algunos de sus asesores y de los ciudadanos que acuden a agredirlos verbalmente en casi todas las sesiones. La violencia política que sufren los legisladores ha alcanzado niveles graves, incluso faltan al respeto a las mujeres, con insultos y groserías, con la complacencia del presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, quien habrá de dejar el cargo a partir del 1 de octubre.

Notificados. Y al término de la sesión, los seis diputados locales por Morena, a quienes la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido les inició un proceso de oficio por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios, fueron notificados para que se presenten ante esta comisión a una audiencia. De acuerdo con los legisladores que fueron consultados, tienen cinco días para responder, para posteriormente viajar a la Ciudad de México para responder por el sentido de su votación. Se trata de Flora Isela Miranda Leal, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Jesús Palestino Carrera, Rosa Inés López Castro, Fernando Mascareño Duarte y Apolinar García Carrera. Este último publicó la tarde de ayer en su cuenta de Facebook que ya no pertenece al partido de Morena por haber votado en contra del matrimonio igualitario, y en la foto posa con el acuse de la notificación en su mano derecha, y con la izquierda hizo la señal con el pulgar arriba, lo que deja entrever que no responderá el oficio ni acudirá a la audiencia, y deja en claro que ya no forma parte de Morena.

Aplazado. Y luego del desencuentro por las cuentas públicas, los legisladores dejaron atrás sus diferencias y votaron para aprobar con 34 votos a favor y 2 en contra la reforma para aplazar hasta el 2024 la reducción en el número de diputados, con una serie de justificaciones, como el hecho de modificar la ley orgánica del Congreso para adecuarla al nuevo tamaño de la legislatura y detener el proceso de redistritación que había iniciado el Instituto Nacional Electoral, para lo cual se tomaría en cuenta el censo del año 2010, el cual está muy desfasado, ya que la población ha crecido bastante en nueve años, por lo que esperarán a tener los resultados del estudio que se levantará en el año 2020, para que la nueva distritación esté apegada a la realidad actual de Sinaloa. Así, todos los actuales diputados tendrán oportunidad de reelegirse, si sus partidos así lo determinan, para otro periodo de tres años, del 2021 al 2024.

Pleito. El diputado local por el Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Mario Rafael González Sánchez, ha sostenido una serie de enfrentamientos de declaraciones contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, a quien citó a una reunión de trabajo, en donde le dio con todo. El pleito llegó hasta una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal, que el legislador presentó contra el funcionario por despido injustificado de mandos medios y superiores, que fueron sustituidos por militares, lo que consideró como un procedimiento ilegal. En respuesta, Castañeda Camarillo negó estas acusaciones, y acusó a González Sánchez de haberle solicitado grados para amigos de él, pero se ha negado a hacerlo; y aclaró que las bajas fueron porque se encontraron irregularidades en el trabajo de esos elementos. Esta disputa no es nueva, y seguramente continuará en los dos años que le queda a esta legislatura y al periodo de la Administración estatal.