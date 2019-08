Notificaciones. El Congreso del Estado se ha convertido en una sucursal del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, porque fue en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo donde llegaron las seis notificaciones para los diputados locales morenistas enviadas por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido, donde les notifica sobre la audiencia adonde tienen que acudir para explicar por qué votaron en contra de los matrimonios igualitarios en Sinaloa. El documento fue expedido el 18 de julio, y apenas fue entregado la tarde del miércoles a los legisladores Flora Isela Miranda Leal, Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Jesús Palestino Carrera, Rosa Inés López Castro, Fernando Mascareño Duarte y Apolinar García Carrera, una vez que concluyó la sesión extraordinaria donde terminaron de votar los dictámenes de los informes de las cuentas públicas. Esto significa que las cartas estuvieron dos semanas guardadas en el Congreso del Estado, y debió ser de conocimiento de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, y del secretario general, José Antonio Ríos Rojo; pero decidieron no entregar las notificaciones hasta concluir con las votaciones de las cuentas públicas, una acción que es por demás sospechosa, por las acaloradas sesiones y lo cerradas que estuvieron las votaciones de los dictámenes.

Intercamaral. Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán, Diego Castro Blanco, le molestó la cobertura periodística que se le da a la Intercamaral estatal, a la que señaló como “patito”, y utilizó un grupo de WhatsApp para reporteros, creado por la Intercamaral Culiacán —de la que él forma parte—, donde agregó que la “Intercamaral patito” no representa a ninguna cámara empresarial en el estado, y por tanto no es la oficial; y, para rematar, Jorge Francisco Frías Melgoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Sinaloa, remató al pedirle a los reporteros que le pregunten quién es el presidente en el estado, a qué cámara representan y cuándo fueron electos por votación. Este conflicto no es nuevo, pero es la primera vez que se utiliza este medio para criticar. En respuesta, Julio César Silvas, presidente ejecutivo de la Intercamaral estatal, no quiso caer en el juego de declaraciones, y dijo respetar las opiniones de los dirigentes de las cámaras empresariales, afirmando que ellos sí tienen la representación de algunas de las cámaras, cuyos presidentes forman parte de su organización, como el presidente de Fecanaco, Carlos Pardini, que engloba a todas las Canaco del estado; y a Miguel Ángel Manjarrez, vicepresidente de Canacintra en la región norte pacífico; y que su objetivo es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Hasta en los empresarios hay diferencias, y muchas hasta son irreconciliables.

Regreso. Tras dos semanas de vacaciones, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, regresó a trabajar, y aunque no han dado a conocer su agenda de actividades diarias, el Ayuntamiento compartió un muy breve comunicado de prensa en donde informó que el alcalde hizo un recorrido de supervisión por el dren Los Becos, en Costa Rica, donde realizan trabajos de limpieza y desazolve, y se construye un canal auxiliar. Es la primera actividad de Estrada Ferreiro después de sus vacaciones, pero hasta el momento no ha invitado a medios de comunicación para evitar ser entrevistado. Ayer se reunió con personal de Mapasin, donde integraron una mesa de trabajo sobre cruces peatonales seguros.

Apoyos. En el campo pesquero de Dautillos, en el municipio de Navolato, ya esperan con ansias el segundo pago del empleo temporal, que fue entregado por primera ocasión el pasado 19 de junio por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Pesca, Sergio Torres Félix. El programa contempla una inversión estatal de 30 millones de pesos en beneficio de 20 mil familias de pescadores, hasta el mes de septiembre, cuando se levante la veda del camarón. La situación en los campos pesqueros es alarmante, porque apenas sobreviven los pescadores, que están sin pescar, por lo que tienen que buscar trabajos alternos para sacar adelante a sus familias.